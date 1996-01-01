Фондовая биржа ММВБ включила в котировальный лист облигации Восточного экспресс банка

В котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "А" второго уровня включены неконвертируемые процентные документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО КБ "Восточный". По мнению аналитиков управления Казначейских операций и финансовых рынков, новый статус выпуска не только повысит его ликвидность, но и привлекательность для различного рода инвесторов.