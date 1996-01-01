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Банковать в Интернете

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В странах западной Европы и США использование банками Интернета принято с середины 80-х. Но датой интернет-банкинга называют 1995 г. Именно тогда клиентам стали предлагать PC-banking, в полной мере использующий коммуникационные и сервисные возможности Интернета. В России подобная услуга еще не набрала достойные обороты по вполне понятной причине - лишь 6% населения имеют доступ к глобальной сети.

Какие услуги предлагают региональные банки клиентам - вопрос, требующий разъяснения.

Как оказалось, интернет-банкинг достаточно развитая услуга, и ее предлагают Балтийский банк развития, банк "Кедр", банк "Приморье", Банк Москвы, Дальневосточный банк, Райффайзенбанк, Сберегательный банк, Росбанк, МДМ-банк и др. Различие начинается лишь в предложенных системах подключения и нюансах компьютерного обеспечения потенциальных клиентов.

Банкомат на дому

Первое, о чем немаловажно задуматься клиенту: а зачем ему необходим интернет-банкинг? Функции банкинга, как правило, традиционны. Дмитрий МОТОР, начальник отдела автоматизации банковских технологий Владивостокского филиала Промсвязьбанка, рассказывает, что данный сервис предоставляет клиенту возможность самостоятельно и круглосуточно получать сведения о платежных картах и счетах, узнавать остаток и получать выписки по счетам своих платежных карт. Позволяет круглосуточно осуществлять удаленное проведение банковских операций по рублевым и валютным счетам юридических и физических лиц через Интернет.

Клиенты могут самостоятельно проводить операции по счетам и платежным картам Промсвязьбанка: безналичные переводы средств, конвертация по счетам в разных валютах, оплата коммунальных услуг, мобильной связи, доступа в Интернет, операции с вкладами и многое другое.

Подобный сервис действует и во Владивостокском филиале Райффайзенбанка. Подключившиеся клиенты, будь то юридические или физические лица, с помощью "электронного офиса" могут управлять своим счетом с любого компьютера или коммуникатора 7 дней в неделю, в любое время суток. Система "Электронный офис" позволяет клиентам узнавать остатки и получать выписки по счетам за любой период и многое другое.

Это очень удобно, т.к., в отличие от сервиса "Банк-клиент", пользователь услуги не привязан к какому-то конкретному компьютеру. По мнению специалистов Райффайзенбанка, примечателен тот факт, что именно физические лица проявляют активность в пользовании этой услугой, буквально одним нажатием кнопки проводят операции на высоком профессиональном уровне.

С чего начинается банкинг?

Как отмечают специалисты "Балтийского банка развития", для подключения данной услуги клиент должен заключить соответствующий договор с банком, получить сертифицированное криптографическое программное обеспечение. И в дальнейшем он, уже самостоятельно, регистрируется в системе интернет - банкинга, на сайте, где происходит также генерация ключей электронно-цифровой подписи. После выполнения этой процедуры клиенту остается только предоставить в банк полученные в процессе регистрации сертификаты ключей подписи для активации учетной записи клиента банком.

Как рассказали ДДГ "ЗР" в Росбанке, для подключения к услуге интернет-банкинга, необходимо чтобы компьютер, помимо элементарного доступа в Интернет, был обеспечен Internet Explorer (версия 4.0 и выше) или Netscape Navigator (версия 4.7x и выше) с включенной поддержкой Java и Java Script и поддерживающий шифрование на основе 128-разрядного ключа. В старших версиях интернет-обозревателей пакет шифрования установлен по умолчанию, для более поздних версий обновление клиент может скачать на сайте компании-производителя. Прямые ссылки на последнее обновление пакета шифрования интернет-обозревателей от различных производителей будут даны при входе в систему.

По словам специалистов Росбанка, наиболее востребованной у клиентов, подключившихся к интернет-банкингу, является оплата услуг мобильной связи, а также отслеживание оборотов по счету.

Дмитрий Мотор в свою очередь замечает, что получить доступ к данной системе можно следующим образом: клиент заходит на сайт банка, получает сертификат и подписывает акт о регистрации, после этого клиенту необходимо обратиться в офис обслуживания банка. Сотрудники банка присвоят права полученному сертификату, и только после этого клиент сможет работать в системе. Для физических лиц данная услуга бесплатная. Для юридических лиц подключение к системе "PSB-Online" составляет 600 руб. Стоимость безналичного перевода в рублях на счет в другом банке составляет всего 10 руб. Внутри банка все переводы проходят сразу, а в другие банки после 16.00 по местному времени.

Эксперты владивостокского банка "Кедр" в качестве наиболее востребованных функций интернет-банкинга выделяют также переводы и платежи. В последнее время наибольшим спросом пользуется услуга по предоставлению операций с документарными аккредитивами, на которую банк рекомендует обратить внимание всем клиентам.

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