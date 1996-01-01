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Автогражданка может подорожать на 20%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ближайшем будущем тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности могут быть пересмотрены. По сообщению агентства "Интерфакс", ссылающегося на правительственные источники, в Белом доме будет создана рабочая группа для обсуждения повышения тарифов по обязательной "автогражданке".

Страховые компании уже не первый год выступают за повышение стоимости полиса, указывая на убыточность этого вида страхования. Более того, по уверениям страховщиков, убыточность все увеличивается. По признанию Минфина и госдумы, в России существует ряд регионов, где убыточность по ОСАГО превысила 100%, например на Урале. Стоит добавить, что тарифы ОСАГО не менялись с 2003 г.

Кроме того, в этом году должны вступить в силу поправки к закону об ОСАГО, которые, по мнению участников рынка, усугубят ситуацию.

Участники рынка предполагают, что повышение тарифов составит не менее 20%. Что касается регионального тарифа на ОСАГО, то ожидается, что он увеличится в некоторых регионах до 40%, а размер базового тарифа возрастет до 4 тыс. руб.

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