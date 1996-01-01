Объем премий растет на 25% в год

Правительство РФ в целом одобрило проект стратегии развития страховой деятельности в России на 2008-2012 гг. Документ будет доработан до 20 мая. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей ШАТАЛОВ на брифинге по итогам заседания Правительства, сообщают "ФК-Новости".

Как отметил Шаталов, задачами на ближайшее время являются: повышение устойчивости страхового рынка, совершенствование контроля и надзора за страховыми организациями, решение вопросов банкротства страховых организаций и передачи портфеля договоров организациями, которые не могут выполнять свои обязательства.

Кроме того, Минфином предложены меры по разделению ответственности государства, страховщика и владельца опасного объекта в случаях техногенных катастроф, стихийных бедствий и террористических актов, передает правительственная пресс-служба.