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Металл все же сильнее инфляции
- Говорят, стоимость золота за последние два года выросла на 80%. Похоже, вкладывать средства в драгоценные металлы намного выгоднее, чем держать сбережения на депозитах. Но как это сделать? Где купить золото, как узнать об изменении его стоимости и кому его потом продать?
За прошедший год по данным официальных курсов, устанавливаемым Банком России для целей учета, доходность золота составила 30,5% годовых, серебра - 15,3%, платины - 24,9%, палладия - 3,9%. Интересную картину можно было наблюдать в конце 2007 г., когда всего за 4 последних месяца рост цен на драгметаллы перекрыл среднегодовые показатели. Золото подорожало на 64,8% годовых, серебро - на 61,2%, платина - на 50,4% и палладий - на 27,6% годовых. Из цифр видно: несмотря на очевидное лидерство золота, для вложений перспективны все перечисленные металлы.
"Это показывает, насколько интенсивнее стал рост курса драгоценных металлов в последнее время," - комментирует директор влaдивостокского филиaлa Муниципaльного Кaмчaтпрофитбaнка Сeргeй ДEВЯТНИКOВ.
Работники владивостокских банков констатируют - интерес к драгоценным металлам снова возрастает, особенно на фоне падения доллара. Есть и другие причины. По словам сотрудника владивостокского филиала Банка Москвы, спрос на металлы взлетел буквально за последнюю неделю. Причина - отсутствие в офисах банков банкнот долларов США и евро. В любом случае курс металлов стабильно растет, и то, что люди стали открывать металлические счета, - макроэкономическая тенденция
"По моему мнению, недооценен рынок инвестиционных монет, хотя их реализация не требует никаких специальных лицензий в отличие от работы с металлическими счетами", - говорит Сeргeй Дeвятникoв.
Купить драгоценные металлы можно в банках, которые имеют лицензию на работу с драгоценными металлами. Во Владивостоке это Приморский филиал ОАО "Далькомбанк", владивостокский филиал Банка Москвы и приморский филиал Сбербанка. Вкладываться в драгметаллы с помощью банка можно двумя способами: покупать слитки (они бывают разных размеров) или открывать обезличенные металлические счета (ОМС). Учет на обезличенном счете ведется в граммах драгоценного металла и подлежит автоматической переоценке в связи с изменением его курсовой стоимости. По сути, это покупка виртуального золота, серебра и др. ОМС выгоднее - при открытии таких счетов нет необходимости платить НДС (18% от стоимости), как в случае с покупкой реальных слитков. Кроме того, в банке может просто не оказаться слитков нужного размера и металла. Цены на металлы в банках разные, также как и курсы валют, и зависят от политики самого банка.
"Правда, все-таки есть возможность избежать уплаты НДС при покупке мерного слитка, - заметил Дeвятникoв. - Если операция сопровождается изъятием слитка из хранилища - нужно платить НДС. Если сразу заключить с банком договор ответственного хранения, ваш слиток остается в банке и НДС не платится".
Например, во владивостокском филиале Банка Москвы на дату 29.02.08 г. курс по ОМС на наиболее популярный сегодня металл золото составил: продажа - 764,85 за грамм, покупка - 734,86 руб. за грамм.
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