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Кому нужны швейцарские франки и корейские воны?
- Часто бываю за границей. И порой у меня остаются наличные купюры других государств, иногда сталкиваюсь с необходимостью приобрести не только доллары или евро. Подскажите, с какими видами валют работают банки Приморья?
Приморские банки в ходе покупки-продажи валюты оперируют, как правило, традиционным набором иностранных денежных знаков. Граждане без труда могут обменять доллары США, евро. Включение в валютообменный оборот иен и юаней на постоянной основе также является характерной чертой последних лет. Хотя некоторые банки работают только с юанями помимо доллара и евро, другие же напротив - лишь с иеной. Найти экзотическую валюту практически невозможно. Однако МДМ банк ежедневно устанавливает курс 10 валют, в их числе и швейцарский франк. Как минимум, вы сможете обменять указанные денежные знаки на рубли либо на иной более распространенный валютный эквивалент.
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