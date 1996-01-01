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Перевести деньги за несколько часов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- В данный момент для меня является актуальным вопрос регулярных международных и междугородних переводов. У всех на слуху лишь известная система Western Union. Подскажите, существует ли альтернативные системы, хотелось бы соразмерить денежные траты.

Самыми востребованными на рынке денежных переводов Приморья и всех дальневосточных субъектов Федерации являются переводы без открытия счета. В указанной области активно работают шесть различных российских и зарубежных систем денежных переводов.

В первую очередь это американские международные системы денежных переводов Western Union и Moneygram. Western Union насчитывает самое большое количество точек в 195 странах мира, среди которых встречаются самые экзотические: Камбоджа, Фиджи, Гватемала.

Также на рынке переводов в Приморье работают Anelik, Contact, Migom, Unistream. Данные системы мало чем уступают известным брендам по быстроте и надежности, а в стоимости значительно выигрывают.

Перевод по системе Contact, по словам специалистов банковского сектора, занимает, как правило, от 2 до 24 часов в зависимости от места назначения перевода. Перевод может быть доставлен и в течение минуты, именно так декларирует система.

"Блиц" - срочные денежные переводы Сбербанка, которые осуществляются между российскими отделениями Сберегательного банка. Подобные внутрибанковские переводы для физических лиц без открытия счета существуют в Банке Москвы, Примтеркомбанке, Россельхозбанке. Их стоимость составляет 1% от направляемой суммы. Срок доставки перевода - в течение суток.

Денежные переводы физических лиц по России и странам СНГ "Быстрая почта" без открытия банковского счета осуществляет Райффайзенбанк. "КиберДеньги" - это система денежных переводов Почты России. Система Anelik работает в странах бывшего СССР, хотя количество пунктов выдачи переводов за рубежом достигает 20 тысяч и охватывает собой около 90 стран мира.

Стал более совершенным сервис и для держателей карт VISA. Уникальность услуги "Деньги с VISA на VISA" заключается в использовании банкоматов, что позволяет совершать операции по переводу круглосуточно, имея при себе только номер карты VISA получателя средств. Это дает возможность не только направлять деньги родственникам, но и пополнять счет кредитной карты. С недавних пор в Банке Приморье действует подобный перевод. Можно переводить деньги и с карты на карту "Золота корона" в Примсоцбанке, однако для этого необходимо явиться в банк.

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