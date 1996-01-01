Сбербанк раздал своим сотрудникам 7 миллиардов

Фонд специального назначения Сбербанка в IV квартале 2007 г. уменьшился более чем на 7 млрд руб. Основной объем выплаченных денег -вознаграждение сотрудникам за выслугу лет.

В результате объем средств фонда сократился на 53% и составил на 1 января 2008 г. 6,421 млрд руб. Для сравнения: траты из фонда специального назначения Сбербанка в III квартале 2007 г. составили 2,96 млрд руб, а в IV квартале 2006 г. - 1,76 млрд руб., пишет РБК daily.

Согласно положению Сбербанка о фонде специального назначения, его средства могут расходоваться на выплату единовременных премий и вознаграждений сотрудникам банка, на оказание благотворительной и материальной помощи и на другие социальные выплаты. В конце прошлого года появилось разъяснение ЦБ о том, что сумму неиспользованных средств фондов можно отнести на счет нераспределенной прибыли, открыть отдельный счет и использовать в соответствии с внутренними документами. Пока это разъяснение выходило, банки ускоренно расходовали средства фондов в соответствии со своими правилами.