Восточный экспресс банк поднялся в рейтингах

Восточный экспресс банк в рейтинге Центра экономического анализа "Интерфакс" по итогам 2007 г. занял 89-е место среди российских банков по величине активов. Активы банка возросли на 182,17%. Банк занял 5-е место рейтинга самых динамичных кредитных организаций по приросту активов среди 100 крупнейших банков России.