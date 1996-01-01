Трехмиллиардный рубеж Промсвязьбанка

Совокупный кредитный портфель Владивостокского филиала Промсвязьбанка превысил 3 млрд руб. в 2007 г. Объем кредитов юрлицам составил порядка 2 млрд руб., кредитов в рамках международного финансирования - на 63,9% - до 381,3 млн руб.