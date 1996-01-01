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Металлические счета получат статус вклада
Обезличенные металлические счета становятся все более популярными у клиентов банков, однако регулирующее их законодательство отстает от рынка, сообщают "Ведомости". Популярность обусловлена ростом стоимости самих металлов.
За прошлый год владельцы "золотых" счетов в Сбербанке получили доход на уровне 30%, а "серебряных" - 12%, говорится в сообщении Сбербанка. Однако правовой статус таких счетов определен недостаточно четко, сетует вице-президент Газпромбанка Юрий ЧЕРНЫЙ.
Возглавляемый Черным комитет по драгоценным металлам Ассоциации российских банков намерен исправить ситуацию и придать статус банковского счета обезличенным металлическим счетам (ОМС). Тогда можно будет включать такие вклады в систему страхования наравне с обычными вкладами, а значит, они будут обеспечены госгарантиями.
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