Металлические счета получат статус вклада

Обезличенные металлические счета становятся все более популярными у клиентов банков, однако регулирующее их законодательство отстает от рынка, сообщают "Ведомости". Популярность обусловлена ростом стоимости самих металлов.

За прошлый год владельцы "золотых" счетов в Сбербанке получили доход на уровне 30%, а "серебряных" - 12%, говорится в сообщении Сбербанка. Однако правовой статус таких счетов определен недостаточно четко, сетует вице-президент Газпромбанка Юрий ЧЕРНЫЙ.

Возглавляемый Черным комитет по драгоценным металлам Ассоциации российских банков намерен исправить ситуацию и придать статус банковского счета обезличенным металлическим счетам (ОМС). Тогда можно будет включать такие вклады в систему страхования наравне с обычными вкладами, а значит, они будут обеспечены госгарантиями.