В Хабаровске открылась Банковская академия ВТБ

В Хабаровске открылась Банковская академия - совместный проект Банка ВТБ и Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГАЭиП).

Соответствующее соглашение о сотрудничестве на 2008-2010 годы подписали управляющий Хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ и ректор ХГАЭиП Владимир ЛИХОБАБИН, сообщает РИА PrimaMedia.

"Обучение в Банковской академии дает возможность найти хорошую работу сразу после окончания вуза. Слушатели Банковской академии войдут в кадровый резерв группы ВТБ, а лучшие из них получат работу в наших компаниях ВТБ, ВТБ-24, ВТБ-страхование, ВТБ-лизинг. Этот проект - пилотный. Мы его проводим в Хабаровском крае. И если он будет удачным, опыт можно будет развить и на других территориях, например, на базе нашего сахалинского подразделения", - прокомментрировал Евгений Орлов.

Первый набор слушателей в Банковскую академию ВТБ уже состоялся. И, как заметил Владимир Лихобабин, примечательно, что среди них - не только студенты, учащиеся на банковских работников. Интерес к проекту проявили и те, кто учится по другим специальностям, например, будущие бухгалтеры. Курс в Банковской академии совершенно бесплатный.