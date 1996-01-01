Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровске открылась Банковская академия ВТБ
В Хабаровске открылась Банковская академия - совместный проект Банка ВТБ и Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГАЭиП).
Соответствующее соглашение о сотрудничестве на 2008-2010 годы подписали управляющий Хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ и ректор ХГАЭиП Владимир ЛИХОБАБИН, сообщает РИА PrimaMedia.
"Обучение в Банковской академии дает возможность найти хорошую работу сразу после окончания вуза. Слушатели Банковской академии войдут в кадровый резерв группы ВТБ, а лучшие из них получат работу в наших компаниях ВТБ, ВТБ-24, ВТБ-страхование, ВТБ-лизинг. Этот проект - пилотный. Мы его проводим в Хабаровском крае. И если он будет удачным, опыт можно будет развить и на других территориях, например, на базе нашего сахалинского подразделения", - прокомментрировал Евгений Орлов.
Первый набор слушателей в Банковскую академию ВТБ уже состоялся. И, как заметил Владимир Лихобабин, примечательно, что среди них - не только студенты, учащиеся на банковских работников. Интерес к проекту проявили и те, кто учится по другим специальностям, например, будущие бухгалтеры. Курс в Банковской академии совершенно бесплатный.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд