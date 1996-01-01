Россияне проедают свои накопления

Если в январе 2007 г. 51% россиян заявляли, что имеют отложенные на черный день или на крупные покупки сбережения и за последний год они увеличились, то за аналогичный период 2008 г. сбережения имели уже только 38% наших сограждан. Причем, по данным ВЦИОМ, 11% опрошенных заявили о том, что их накопления "несколько" уменьшились, а 5% - "значительно уменьшились".