Банк "Приморье" снизил ставки

С 18 февраля банк "Приморье" снизил процентную ставку по кредитам, выдаваемых в долларах, на 0,5%, а также увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 9 млн руб.

Клиенты могут подобрать соответствующую программу по ипотеке самостоятельно на сайте банка, воспользовавшись ипотечным калькулятором.