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Восточный экспресс банк рассчитывает привлечь больше заемщиков
После осеннего изменения в сторону ужесточения условий ипотечного кредитования Восточный экспресс банк меняет тактику. На прошлой неделе банк объявил о снижении размера первоначального взноса, уменьшении комиссии за снятие наличных или безналичный перевод и об отмене других комиссий по ипотечному кредиту. Действия банка эксперты объясняют желанием увеличить долю ипотечных кредитов в портфеле.
Ранее по ипотечной программе Восточного экспресс банка требовалось вносить первоначальный взнос 30%, сейчас - 20%. Комиссия за снятие наличных или безналичный перевод составляла от 10 до 17,5 тыс. руб. (в зависимости от количества комнат в квартире). Сейчас верхний предел платежа понижен до 12,5 тыс. руб. А сумма, как сообщил "ЗР" начальник отдела ипотечных кредитов Восточного экспресс банка Александр ЩИНОВ, зависит от того, когда именно продавец получает деньги: в день продажи либо после перехода права собственности на покупателя (первый вариант дороже). "Замечу, что это единственная комиссия ипотечного займа, - добавил он. - Другие комиссии - за открытие счета, ведение, рассмотрение заявки - отменены". Между тем процентная ставка по ипотечному кредиту в Восточном экспресс банке варьируется сегодня от 12,4% до 13,9% годовых и зависит от срока кредитования (от 3 до 25 лет).
Со слов Александра Щинова, в 2007 году Восточный экспресс банк выдал свыше 700 млн "ипотечных" рублей. "Если говорить о количестве, то это более 500 квартир и частных домов на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири", - заметил он. Больше всего ипотечных займов выдано в Якутии, Хабаровском крае, Приморье и Красноярске. Средняя сумма кредита составляет 1,3 млн руб., срок - 15 лет. Средняя процентная ставка равняется 13,2% годовых.
За 2008 год в банке планируют увеличить ипотечный кредитный портфель в 2,5 раза. И пока не собираются отказываться от ипотечных центров. О возможности этого осенью "ЗР" упоминал заместитель председателя правления Восточного экспресс банка Владислав ПЕРШИН. Хотя, по словам Александра Щинова, и "новые центры банк открывать пока не будет". "На сегодняшний день их достаточно (15 отделений. Прим. авт.), - сообщил он. - С учетом того, что осенью нам пришлось немного подкорректировать продукт и ввести понятие "первоначальный взнос", мы немного изменили их формат. В частности, пригласили в них заемщиков, готовых брать крупные суммы по ипотеке (более 2 млн руб.). За счет этого повысили рентабельность и таким образом сохранили квалифицированный персонал и особую приватность специализированных офисов".
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