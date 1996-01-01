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Пенсионные накопления россиян обесцениваются с рекордной быстротой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2007 году в России был установлен рекорд обесценивания пенсионных накоплений за последние четыре года. Управляющий пенсионными резервами Внешэкономбанка доложил, что доходность пенсионных накоплений по итогам года составила всего 5,98% годовых. За это же время инфляция достигла 11,9%, а минимальная продуктовая корзина подорожала на 22,3%.

Если год назад на персональном накопительном счете гражданина хранилась 1 000 руб., то сегодня от нее осталось, по разным расчетам, от 940 до 840 руб. в прошлогодних ценах. А через пять лет на вложенную год назад тысячу можно будет купить товаров и услуг в том же размере, что в лучшем случае на 700 руб. год назад, а в худшем - на 400 руб. образца 2007 года. Если бы пенсионные накопления были просто размещены на вкладах в государственном Сбербанке под 9%, то граждане потеряли бы в полтора раза меньше.

Кстати, частные управляющие компании, также не особо отличились на этом поприще - подавляющее большинство из них дало "пенсионерам" доходность ниже инфляции. Так, зафиксировано две компании, которые указывают в своих отчетах даже отрицательную доходность.

Гигантские потери пенсионных накоплений фактически ставят крест на нынешней накопительной пенсионной системе, деньги в которой на самом деле не накапливаются, а просто уничтожаются. Сжигание пенсионных накоплений делает бессмысленной и уплату единого социального налога, часть которого откладывается на будущие пенсии, а в действительности - уничтожается инфляцией.

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