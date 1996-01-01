"Пластиковая" безопасность

Каждое уважающее себя предприятие давно обзавелось "зарплатными" проектами, продвинутые пользователи почувствовали прелести "револьверных" (т.е. пополняемых) пластиковых карт, у завсегдатаев зарубежных курортов в портмоне сегодня не одна, а несколько платиновых Visa или MasterCard.

Банковская услуга по превращению наличных денег в "пластиковую" копилку набирает обороты.

Почти миллион

Досье По информации Главного управления Банка России по Приморскому краю на 1 января 2008 г. кредитные организации (филиалы) выдали гражданам 957560 расчетных банковских карт (т.е. дебетовых карт в рамках зарплатных проектов, или открытых самостоятельно), кредитных - почти в 3 раза меньше - 352125 шт. Клиенты - юридические лица получили 2444 пластиковые расчетные карты. Сведения касаются платежных систем Visa International, Union Card, STB Card, MasterCard Int, Diners Club, Золотая Корона и др.

Спешим разочаровать пессимистов. В Приморье пока не зафиксированы случаи мошенничества, явно направленные против владельцев пластиковых карт. По словам Евгении СОКОВИШИНОЙ, пресс-секретаря УБЭП УВД по Приморскому краю, всего за 2007 г. в финансовой кредитной сфере зарегистрировано 218 преступлений. Служители закона изымали украденные пластиковые карты, а также поддельные ценные бумаги.

Специалисты банковского сектора в неофициальных комментариях замечают, что если кто-то в Приморье и подделывает пластиковые карты, то чаще всего такие карты продают на запад страны или предназначаются для российских граждан, отправляющихся в туристические поездки.

Однако в целом по России мошенничество в данной сфере растет. В тоже время, по данным социологических опросов, лишь 7% россиян беспокоятся о посягательстве на собственную информацию.

Досье В 2005 г. официальные службы США разоблачили деятельность хакеров, создавших программный вирус, позволявший передать на сторону практически всю информацию примерно с 14 млн карт платежных систем Visa и MasterCard. Только с помощью пластиковых махинаций, а именно через кредитные карты из американских банков похищают больше, чем при обычном вооруженном ограблении.

Пластиковых дел мастера

Ольга АЛЕКСЕЕВА, менеджер по продажам зарплатных проектов и кредитных карт Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", выделяет среди распространенных в Приморье способов мошенничества самые банальные - предъявление в торговом заведении чужой (найденной, украденной) пластиковой карты и снятие денежных средств через банкомат, при краже карты вместе с пин-кодом. Большая часть мошенничества происходит с дебетовыми картами по той простой причине, что доля кредитных карт у нас значительно меньше. В банкоматах "Промсвязьбанка" установлена защита от скимминговых устройств.

Ряд государства, а в последнее время и Австралия зарекомендовали себя перед приморскими банками в качестве стран так называемой "оси зла" в области пластиковых махинаций. По данным процессингового центра Балтийского банка Развития, в список подозрительных входят город Пхукет и остров Шри Ланка. Однако в разные периоды времени этот перечень также дополняли Турция, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Филиппины. Поэтому заграницей рекомендуют пользоваться терминалами и банкоматами только в проверенных магазинах. Поскольку даже в глубинках научились мошенничать с "пластиком".

Так в Малайзии банкомат не воспринял карту одного из наших земляков. После звонка в справочную службу банка в Москве через 10 минут банкомат осуществил необходимые операции.

Наталья АНДРЕЕВА ведущий экономист отдела розничных банковских продуктов Владивостокского филиала АКБ "Балтийский Банк Развития" рассказывает, что приморским туристам в Турции предлагалось снять наличные с карточки в кассе магазина, при этом просили ввести pin-код. В результате у мошенников осталась информация с магнитной полосы карты и pin-код. Благодаря ежедневному мониторингу всех транзакций по картам специалисты процессингового центра банка установили факт несанкционированного доступа и оперативно заблокировали карту.

Кстати, общая сумма убытков от скимминга во всем мире составляет около $1,2 млрд в год.

По словам Алексея НЕСКРОМНЮКА, начальника отдела электронного бизнеса ОАО СКБП "Примсоцбанк", в итоге за 5 лет работы банка платежной системой "Золотая корона" ни одной мошеннической операции не зарегистрировано.

Не втыкай куда попало

Однако в России также внимательность не помешает. В числе основных способов мошенничества, распространенных на российском финансовом рынке, специалисты указывают скимминг. Отдел информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю сообщает, что мошенники используют накладные устройства на клавиатуру для ввода ПИН-кода или на устройство для приема карт в банкомат, а также специально приспособленные "фальшивые" банкоматы, которые незаконно устанавливаются, как правило, в не контролируемых кредитными организациями местах и внешне не отличаются от настоящих. В дальнейшем полученные различными способами реквизиты банковских карт используются для изготовления подделок, частично (так называемый "белый пластик") или полностью имитирующих подлинные карты.

Банк России настоятельно рекомендует пользоваться банкоматами, установленными в безопасных местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.).

Наши банковские эксперты приводят ряд советов владельцам пластиковых карт:

* При оплате товаров/услуг в кафе, ресторанах и других сервисных точках ни в коем случае не позволяйте, чтобы ваша карта исчезала из поля зрения.

* Если в магазине покупателю картой прокатали так называемый слип и банк не дал авторизацию, кассир должен уничтожить слип в присутствии покупателя. Если же клиент передумал делать покупку, а код авторизации получен, оформляется слип с отменой и клиент должен его забрать.

* Подписывая чек, убедитесь, что в нем указана правильная сумма. Не подписывайте чек без суммы.

* Для совершения покупок в интернет-магазинах заведите отдельную карту, на которой не будете хранить большие суммы денег.

* Подключите услугу sms-информирования и регулярно просматривайте выписку по своему картсчету.