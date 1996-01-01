Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Пластиковая" безопасность
Каждое уважающее себя предприятие давно обзавелось "зарплатными" проектами, продвинутые пользователи почувствовали прелести "револьверных" (т.е. пополняемых) пластиковых карт, у завсегдатаев зарубежных курортов в портмоне сегодня не одна, а несколько платиновых Visa или MasterCard.
Банковская услуга по превращению наличных денег в "пластиковую" копилку набирает обороты.
Почти миллион
ДосьеПо информации Главного управления Банка России по Приморскому краю на 1 января 2008 г. кредитные организации (филиалы) выдали гражданам 957560 расчетных банковских карт (т.е. дебетовых карт в рамках зарплатных проектов, или открытых самостоятельно), кредитных - почти в 3 раза меньше - 352125 шт. Клиенты - юридические лица получили 2444 пластиковые расчетные карты. Сведения касаются платежных систем Visa International, Union Card, STB Card, MasterCard Int, Diners Club, Золотая Корона и др.
Спешим разочаровать пессимистов. В Приморье пока не зафиксированы случаи мошенничества, явно направленные против владельцев пластиковых карт. По словам Евгении СОКОВИШИНОЙ, пресс-секретаря УБЭП УВД по Приморскому краю, всего за 2007 г. в финансовой кредитной сфере зарегистрировано 218 преступлений. Служители закона изымали украденные пластиковые карты, а также поддельные ценные бумаги.
Специалисты банковского сектора в неофициальных комментариях замечают, что если кто-то в Приморье и подделывает пластиковые карты, то чаще всего такие карты продают на запад страны или предназначаются для российских граждан, отправляющихся в туристические поездки.
Однако в целом по России мошенничество в данной сфере растет. В тоже время, по данным социологических опросов, лишь 7% россиян беспокоятся о посягательстве на собственную информацию.
ДосьеВ 2005 г. официальные службы США разоблачили деятельность хакеров, создавших программный вирус, позволявший передать на сторону практически всю информацию примерно с 14 млн карт платежных систем Visa и MasterCard. Только с помощью пластиковых махинаций, а именно через кредитные карты из американских банков похищают больше, чем при обычном вооруженном ограблении.
Пластиковых дел мастера
Ольга АЛЕКСЕЕВА, менеджер по продажам зарплатных проектов и кредитных карт Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", выделяет среди распространенных в Приморье способов мошенничества самые банальные - предъявление в торговом заведении чужой (найденной, украденной) пластиковой карты и снятие денежных средств через банкомат, при краже карты вместе с пин-кодом. Большая часть мошенничества происходит с дебетовыми картами по той простой причине, что доля кредитных карт у нас значительно меньше. В банкоматах "Промсвязьбанка" установлена защита от скимминговых устройств.
Ряд государства, а в последнее время и Австралия зарекомендовали себя перед приморскими банками в качестве стран так называемой "оси зла" в области пластиковых махинаций. По данным процессингового центра Балтийского банка Развития, в список подозрительных входят город Пхукет и остров Шри Ланка. Однако в разные периоды времени этот перечень также дополняли Турция, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Филиппины. Поэтому заграницей рекомендуют пользоваться терминалами и банкоматами только в проверенных магазинах. Поскольку даже в глубинках научились мошенничать с "пластиком".
Так в Малайзии банкомат не воспринял карту одного из наших земляков. После звонка в справочную службу банка в Москве через 10 минут банкомат осуществил необходимые операции.
Наталья АНДРЕЕВА ведущий экономист отдела розничных банковских продуктов Владивостокского филиала АКБ "Балтийский Банк Развития" рассказывает, что приморским туристам в Турции предлагалось снять наличные с карточки в кассе магазина, при этом просили ввести pin-код. В результате у мошенников осталась информация с магнитной полосы карты и pin-код. Благодаря ежедневному мониторингу всех транзакций по картам специалисты процессингового центра банка установили факт несанкционированного доступа и оперативно заблокировали карту.
Кстати, общая сумма убытков от скимминга во всем мире составляет около $1,2 млрд в год.
По словам Алексея НЕСКРОМНЮКА, начальника отдела электронного бизнеса ОАО СКБП "Примсоцбанк", в итоге за 5 лет работы банка платежной системой "Золотая корона" ни одной мошеннической операции не зарегистрировано.
Не втыкай куда попало
Однако в России также внимательность не помешает. В числе основных способов мошенничества, распространенных на российском финансовом рынке, специалисты указывают скимминг. Отдел информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю сообщает, что мошенники используют накладные устройства на клавиатуру для ввода ПИН-кода или на устройство для приема карт в банкомат, а также специально приспособленные "фальшивые" банкоматы, которые незаконно устанавливаются, как правило, в не контролируемых кредитными организациями местах и внешне не отличаются от настоящих. В дальнейшем полученные различными способами реквизиты банковских карт используются для изготовления подделок, частично (так называемый "белый пластик") или полностью имитирующих подлинные карты.
Банк России настоятельно рекомендует пользоваться банкоматами, установленными в безопасных местах (в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.).
Наши банковские эксперты приводят ряд советов владельцам пластиковых карт:
* При оплате товаров/услуг в кафе, ресторанах и других сервисных точках ни в коем случае не позволяйте, чтобы ваша карта исчезала из поля зрения.
* Если в магазине покупателю картой прокатали так называемый слип и банк не дал авторизацию, кассир должен уничтожить слип в присутствии покупателя. Если же клиент передумал делать покупку, а код авторизации получен, оформляется слип с отменой и клиент должен его забрать.
* Подписывая чек, убедитесь, что в нем указана правильная сумма. Не подписывайте чек без суммы.
* Для совершения покупок в интернет-магазинах заведите отдельную карту, на которой не будете хранить большие суммы денег.
* Подключите услугу sms-информирования и регулярно просматривайте выписку по своему картсчету.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей