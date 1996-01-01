Восточный экспресс банк ввел горячую линию для заемщиков

Восточный экспресс банк ввел дополнительный федеральный номер для обслуживания заемщиков: 8-800-100-80-70 (звонок по России бесплатный). По этому номеру клиенты банка смогут получить личную консультацию по погашению или реструктуризации своей задолженности без дополнительных переключений на специалистов.