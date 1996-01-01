Банк "Приморье" прибавил в весе

Собственный капитал АКБ "Приморье" на 1 января 2008 г. превысил 1,6 млрд руб., увеличившись на 42,8%. Сумма чистых активов банка превысила 9,4 млрд руб. Объем средств на счетах частных клиентов увеличился за год более чем на четверть - до 3,2 млрд руб. Средства юрлиц на счетах в банке "Приморье" увеличились до 3,8 млрд руб. На начало 2008 г. в банке обслуживалось 6872 предприятия и более 167 тыс. физических лиц - 60 тыс. жителей края стали новыми клиентами банка в ушедшем году. На конец 2007 г. Банк "Приморье" эмитировал 92,5 тыс. пластиковых карт, прирост составил 20%. Размер кредитного портфеля на 1 января 2008 г. составил 6,2 млрд руб.