Далькомбанк зарабатывает деньги на диверсификации

Снятие ограничений по капиталу станет дополнительным стимулом для развития розничного направления в Далькомбанке, уверен начальник управления розничных финансовых услуг банка Игорь САРАЕВ. По итогам 2007 года Далькомбанк получил прибыль в размере 198 млн руб. Каков вклад розничного направления в эту величину и что позволит банку удвоить этот показатель в 2008 году, об этом Игорь Сараев рассказал ДДГ "ЗР".

- Игорь Анатольевич, примерно с 2005 года в Далькомбанке планомерно усиливается розничное направление бизнеса. К чему вы стремитесь и что сделано за 2007 год?

- Согласно принятой стратегии развития банка к 2012 году мы рассчитываем привести кредитный портфель к соотношению 60 к 40, где 60% будет приходиться на розничное кредитование, а именно кредитование физических лиц, а 40% - на корпоративное. Сегодня данное соотношение составляет 46% к 54%, хотя еще на начало 2007 года пропорция была 40% к 60%. При этом кредитный портфель по физическим лицам за прошлый год вырос на 46%. Объем срочных вкладов увеличился на 20%, а остатки по карт-счетам приросли на 16%.

На самом деле весь прошлый год для нашего банка прошел под знаком избытка ресурсов. Имея мощную ресурсную и клиентскую базу, нам, по сути, пришлось искусственно тормозить свое развитие, так как из-за нормативов ЦБ России мы не могли вкладывать деньги в активные операции. В данном случае под активными операциями я подразумеваю розничное кредитование. Для того чтобы развиваться дальше, нам нужно было увеличить собственный капитал. Проблему удалось решить с помощью АФК "Система". Сейчас мы можем наращивать объемы кредитования и уже движемся в этом направлении: в конце января мы снизили эффективные ставки по кредитам на неотложные нужды. Убрали ежемесячную комиссию и упростили условия выдачи кредита некоторым категориям заемщиков.

- Понятие "категория заемщика" вы ввели в прошлом году. Насколько полезным оказался этот ход?

- Нововведение позволило нам существенно улучшить качество кредитного портфеля. Каждому из наших заемщиков мы сегодня присваиваем одну из 5 категорий от A до E. Категорию А - максимальную - получают клиенты, которые не имеют совокупной просрочки выше 15 дней по двум последним кредитам либо выше 30 дней по трем последним погашенным кредитам, взятым в нашем банке на срок больше 180 дней. Категорию Е - те, кто брал у нас кредит и вышел на суммарную просрочку свыше 30 дней. Категория определяет процентную ставку и условия кредитования. Соответственно, чем лучше у человека кредитная история, то есть чем выше категория, тем проще ему взять кредит и тем меньше ему приходится за него платить. Заемщикам с категорией E мы отказываем в выдаче кредита. База заемщиков проверяется на категории ежедневно. В результате просроченная задолженность по кредитам на неотложные нужды, выданным в 2007 году, у нас заметно уменьшилась. Как следствие, мы смогли снизить процентные ставки для хороших заемщиков.

- Новых клиентов "категоральная" система не отпугивает?

- Новые клиенты получают категорию С и условия кредитования, сопоставимые с тем, что предлагают другие банки. А после выплаты первого кредита могут рассчитывать на улучшение условий кредитования при втором, третьем и последующих обращениях в банк. Это дополнительный стимул.

- А в каких регионах лучше всего продаются кредиты на неотложные нужды Далькомбанка?

- Относительные показатели прироста лучше всего в Приморье - 63% роста за год и Якутске - 66%.

- Как развивается ипотека?

- В прошлом году мы пошли по двум направлениям: сами выдавали ипотеку и покупали закладные. В итоге доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле банка увеличилась с 15 до 24%.

- А что сегодня для Далькомбанка интереснее: наращивать портфель ипотечных кредитов или увеличивать долю кредитов на неотложные нужды?

- Однозначно в интересах любого банка - диверсификация кредитного портфеля. Мы отдаем себе отчет в том, что ипотечные кредиты приносят меньший доход, чем кредиты на неотложные нужды, зато они гораздо более надежные, и просрочка по ним минимальная. В любом случае ежегодно мы ставим себе цель - требуемую доходность по розничному кредитному портфелю - и в зависимости от ситуации в течение года стимулируем продажи тех или иных продуктов. А чем больше разных продуктов в портфеле, тем легче достичь заданной величины. Те же закладные по ипотеке в случае необходимости можно, например, перепродать...

- Раз уж речь зашла о диверсификации, то сейчас, после увеличения собственного капитала банка, вы собирается запускать новые кредитные продукты?

- Еще в ноябре прошлого года в пилотном режиме в Якутске, Иркутске, Уссурийске мы запустили программу автокредитования. Сейчас активно заключаем договора с дилерами. Причем собираемся работать как с продавцами новых машин, так и подержанных. Чуть позже - летом - планируем запустить автокредит "Из рук в руки" на покупку машин у частных лиц. Весной этого года также собираемся начать выпуск кредитных карт с льготным периодом кредитования.

- Игорь Анатольевич, вы считаете целесообразным запуск программы автокредитования?

- Мы пытаемся максимально удовлетворить запросы клиентов. Безусловно, сейчас каждый человек может прийти к нам в банк, взять кредит на неотложные нужды и купить машину. И так многие делают. Но специализированная программа позволит нам гораздо эффективнее работать с теми, кому нужен именно автомобиль. Ведь не каждый сегодня может найти поручителя, чтобы взять в кредит сумму достаточную для покупки авто. Многим проще оформить новый автомобиль в залог и заплатить КАСКО. Хотя это и дополнительные расходы.

- Чем мотивировано ваше решение вывести на рынок кредитные карты?

- Это продукт, который интересен и банку, и клиентам. По сути, кредитная карта - это кредит многоразового использования. Следовательно, выдавая ее, мы снижаем свои операционные издержки. А клиент получает возможность в любой момент без дополнительных затрат позаимствовать деньги у банка. Причем на льготных условиях. В течение 50 календарных дней за использование заемных денег мы не будем начислять проценты за кредит. Помимо этого, кредитными картами мы дополним свой продуктовый ряд, чтобы клиент нашего банка не шел за этой услугой к конкурентам.

- Кредитки Далькомбанка будут сделаны на "Золотой короне"?

- Пока мы разработали продукт на "Золотой короне", но собираемся позже выпустить кредитные карты MasterCard.

- Игорь Анатольевич, в самом начале разговора вы сказали об избытке ресурсов. А чем вы объясните тот факт, что в Далькомбанке сегодня объем вкладов превышает объем выданных кредитов?

- В первую очередь, менталитетом наших сограждан. Есть два принципиально разных способа жизни: копить деньги на покупку и ждать или брать в займы, а потом рассчитываться. У нас пока люди предпочитают жить, руководствуясь первым принципом. С другой стороны, если говорить про наш банк, то мы работаем уже 18 лет. И многие дальневосточники нас знают и нам доверяют, потому хранят деньги именно у нас. Мы это доверие ценим и процентные ставки по вкладам держим на рыночном уровне.

- Сколько средств в Далькомбанке сегодня размещено на срочных вкладах, а сколько на карт-счетах?

- Примерно в пропорции 80 к 20.

- Вносили ли вы какие-либо изменения в линейку вкладов в прошлом году?

- Мы стали более активно работать с длинными вкладами. Короткие деньги большинством банков сегодня маловостребованы, и процентной политикой мы стимулируем длинные сроки хранения. При этом самые высокие проценты начисляем по вкладам, куда деньги можно довкладывать, а забирать досрочно только с потерей процентов. Хотя предлагаем и более гибкие схемы, например, вклад "Универсальный" с минимальной суммой остатка и возможностью довложения и снятия средств сверх этой величины без ограничений.

- Игорь Анатольевич а на чем кроме кредитов, сегодня зарабатывает Далькомбанк?

- Далькомбанк - банк универсальный. Мы поставили задачу диверсификации доходов и последовательно ее решаем. В настоящее время около четверти доходов банк получает от операций, не связанных с кредитованием. И чем больше эта доля, тем лучше. Это наша "подушка безопасности".

Так, например, мы активно работаем на рынке денежных переводов. Предлагаем клиентам на выбор 3 системы быстрых денежных переводов: Western Union, "Мигом", "Золотая корона - денежные переводы". И эта услуга востребована. За 2007 год по системе Western Union совершено 34 тыс. переводов на 642 млн руб., по системе "Мигом" - 66 тысяч на сумму 1,4 млрд руб. Систему "Золотая корона - денежные переводы" мы только запустили, поэтому о результатах говорить пока рано. В ближайшее время планируем внедрить дополнительную услугу - денежные переводы через устройства cash-in. Будем выдавать клиентам идентификационную магнитную карту. После активации в банке с указанием пути перевода ее можно будет многократно использовать для переводов через терминальные устройства. Причем тарифы при переводе с банкоматов сделаем ниже.

Мы также активно работаем на рынке пластиковых карт. В настоящее время в банке действует более 1700 зарплатных проектов, находится в обращении более 280 тысяч работающих карт. Развиваем кассовый и торговый эквайринг: на конец 2007 года установлено 160 банкоматов, 157 кассовых и около 700 торговых терминалов. Растет объем платежей от физических лиц через терминалы и банкоматы.

- А как развивается Интернет-банкинг? Вы по-прежнему считаете это направление перспективным?

- Очень перспективным! В прошлом году мы доработали программу, расширили функционал: предоставили пользователям возможность гасить кредиты, оплачивать услуги сотовых операторов. Теперь это полноценный продукт, и клиенты, которые подключают эту услугу, получают возможность через Интернет в любое удобное время из дома или с работы оплачивать коммунальные услуги, делать переводы, проверять остатки на счетах и т. д. По соотношению параметров удобство и цена - это идеальный продукт для современного человека. Что интересно, он оказался востребован предпринимателями, которые оценили возможность перевода крупных сумм за 20 руб. А в феврале мы запускаем SMS-банкинг. И наши клиенты смогут оплачивать услуги по SMS. Банк становится все более технологичным. И я уверен, что теперь, когда ограничения по капиталу сняты, а амбициозные цели на 2008 год поставлены, этот процесс пойдет еще быстрее.