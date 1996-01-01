Страховой рынок России в 2008-2009 гг. будет расти на 25-30% в год

Такие прогнозы приводятся в отчете Центра стратегических исследований "Росгосстраха".

"В 2008 г. общий объем собранной премии незначительно превысит 1 трлн руб., в 2009 г. составит 1,3 трлн руб., - отмечается в обзоре. - Доля добровольного страхования в общем объеме премий превысит 50%, что составит в 2008 г. 526 млрд руб. и 678 млрд руб. в 2009 г. Доля премии в ВВП останется на уровне 2,5-2,6%".

Сборы по добровольному страхованию вместе с ОСАГО в 2008 г. составят 590 млрд руб., в 2009 г. - 740 млрд руб.