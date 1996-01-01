ДВСС соберет бухгалтеров страховых компаний

20 февраля во Владивостоке пройдет семинар для бухгалтеров страховых организаций. Мероприятие организует Дальневосточный союз страховщиков. Тема семинара "Требования к подготовке годовой бухгалтерской отчетности страховой организации". Семинар проведут специалисты Владивостокского отделения Инспекции страхового надзора по Дальневосточному федеральному округу и аудиторских компаний..