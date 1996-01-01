Негосударственную пенсию освободили от налогов

С начала 2008 г. в силу вступил Федеральный закон № 216 "О внесении изменений в часть вторую НК РФ и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации".

Согласно закону в ст. 219 части второй Налогового кодекса РФ "Социальные налоговые вычеты" внесены изменения, которые устанавливают социальный налоговый вычет на взносы, уплаченные по негосударственному пенсионному обеспечению.

"Введение вычета для вкладчика негосударственного пенсионного фонда означает возможность возврата сумм налогов, уплаченных при получении доходов, которые потом были направлены в НПФ в качестве взносов, - комментирует Татьяна ДРИБЕНЕЦ, директор ДВ филиала фонда "Электроэнергетики". - Возвращаемые средства, как правило, переводятся налоговыми органами безналичным платежом на банковский счет налогоплательщика".