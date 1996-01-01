Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банкам готовят мягкую посадку
Банк России ожидает очередного пика дефицита ликвидности в марте-апреле. По словам первого зампреда ЦБ Алексея УЛЮКАЕВА, в этот период ежедневные заимствования банками денежных средств у ЦБ могут достичь 400 млрд руб., что превысит рекорд ежедневного рефинансирования в конце прошлого года, который составил 300 млрд руб.
А президент Сбербанка Герман ГРЕФ рассказал, что глава правительства Виктор ЗУБКОВ поручил Банку России решить вопросы обеспечения краткосрочной ликвидности банковской системы в связи с возможными кассовыми разрывами.
После тяжелой осени прошлого года, сообщает RBC Daily, когда ежедневный объем заимствований банков у ЦБ достигал 300 млрд руб., а ставки для банков второго эшелона на рынке межбанковского кредитования (МБК) достигали 10%, начало 2008 года российский денежный рынок встретил со вздохом облегчения. На рынке появилось много дешевых бюджетных средств, и ставки МБК снова вернулись на уровень 6%. Однако отдыхать банкам осталось недолго: вчера Алексей Улюкаев сообщил об ожидаемом пике дефицита ликвидности в марте-апреле, который может достигнуть 400 млрд руб. ежедневно. Отметим, что прошлогодние октябрьские прогнозы г-на Улюкаева о дефиците ликвидности в 300 млрд руб. месяц спустя подтвердились.
"Возможно, будет больше, чем в ноябре. Может потребоваться миллиардов четыреста", - цитирует Алексея Улюкаева агентство Reuters. Он пояснил, что дефицит ликвидности может сложиться в результате оттока капитала, крупных налоговых выплат по НДС и погашения займов. По словам г-на Улюкаева, в марте-апреле ЦБ готов ежедневно давать банкам до 700 млрд руб. дополнительно к текущим уровням ликвидности, для чего, возможно, придется увеличить лимит регулятора на рефинансирование банковской системы, который сейчас составляет 500 млрд руб. в день. "Мы, наверное, будем увеличивать свой лимит", - сказал Алексей Улюкаев.
Прошлая неделя как никогда была насыщена информацией о мерах, принимаемых для смягчения ситуации на денежном рынке. Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что премьер Виктор Зубков на совещании с членами совета Ассоциации российских банков (АРБ) поручил Банку России в течение первого квартала 2008 года решить вопросы обеспечения краткосрочной ликвидности банковской системы, а также вопросы недопущения негативных последствий в связи с возможными кассовыми разрывами.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы