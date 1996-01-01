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Банкам готовят мягкую посадку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Банк России ожидает очередного пика дефицита ликвидности в марте-апреле. По словам первого зампреда ЦБ Алексея УЛЮКАЕВА, в этот период ежедневные заимствования банками денежных средств у ЦБ могут достичь 400 млрд руб., что превысит рекорд ежедневного рефинансирования в конце прошлого года, который составил 300 млрд руб.

А президент Сбербанка Герман ГРЕФ рассказал, что глава правительства Виктор ЗУБКОВ поручил Банку России решить вопросы обеспечения краткосрочной ликвидности банковской системы в связи с возможными кассовыми разрывами.

После тяжелой осени прошлого года, сообщает RBC Daily, когда ежедневный объем заимствований банков у ЦБ достигал 300 млрд руб., а ставки для банков второго эшелона на рынке межбанковского кредитования (МБК) достигали 10%, начало 2008 года российский денежный рынок встретил со вздохом облегчения. На рынке появилось много дешевых бюджетных средств, и ставки МБК снова вернулись на уровень 6%. Однако отдыхать банкам осталось недолго: вчера Алексей Улюкаев сообщил об ожидаемом пике дефицита ликвидности в марте-апреле, который может достигнуть 400 млрд руб. ежедневно. Отметим, что прошлогодние октябрьские прогнозы г-на Улюкаева о дефиците ликвидности в 300 млрд руб. месяц спустя подтвердились.

"Возможно, будет больше, чем в ноябре. Может потребоваться миллиардов четыреста", - цитирует Алексея Улюкаева агентство Reuters. Он пояснил, что дефицит ликвидности может сложиться в результате оттока капитала, крупных налоговых выплат по НДС и погашения займов. По словам г-на Улюкаева, в марте-апреле ЦБ готов ежедневно давать банкам до 700 млрд руб. дополнительно к текущим уровням ликвидности, для чего, возможно, придется увеличить лимит регулятора на рефинансирование банковской системы, который сейчас составляет 500 млрд руб. в день. "Мы, наверное, будем увеличивать свой лимит", - сказал Алексей Улюкаев.

Прошлая неделя как никогда была насыщена информацией о мерах, принимаемых для смягчения ситуации на денежном рынке. Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что премьер Виктор Зубков на совещании с членами совета Ассоциации российских банков (АРБ) поручил Банку России в течение первого квартала 2008 года решить вопросы обеспечения краткосрочной ликвидности банковской системы, а также вопросы недопущения негативных последствий в связи с возможными кассовыми разрывами.

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