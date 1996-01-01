Банк "Приморье" переводит деньги через банкоматы

Банк "Приморье" запустил новую услугу - VISA Money Transfer, которую сама компания VISA Int. назвала "улыбкой переводом". Теперь владельцы карт получили возможность переводить деньги с одной карты VISA на другую. С помощью подобной операции возможно даже пополнить кредитную карту.