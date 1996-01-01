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"Интеза Санпаоло" расширяет свое присутствие в России
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
К 2009 г. предполагается 100%-й рост КМБ-БАНКа, входящего в состав крупнейшей итальянской банковской группы "Интеза Санпаоло". У дочерних банков, включая КМБ-БАНК, сохранятся названия, но они будут представлены в едином стиле и цвете группы.
Приоритетными направлениями деятельности банка станет развитие розницы и обслуживание корпоративных клиентов. Стратегия дальнейшего развития банковской группы, в том числе в России и Китае, будет основываться на сохранении тенденций стабильного роста банка "Интеза Санпаоло" в ближайшие 5 лет. Сегодня "Интеза Санпаоло" занимает третье место в Европе и восьмое в мире по показателю рыночной капитализации - 67,4 млрд евро.
ДосьеПо состоянию на 30.09.2007 г. совокупные активы КМБ-БАНКа составили 34,096 млрд руб. (более 964 млн евро ); открыты 54 отделения в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока. Кредитный портфель по МСП составляет 26,632 млрд. руб. (более 753 млн евро) и 53 268 сделок.
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