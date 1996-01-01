"Интеза Санпаоло" расширяет свое присутствие в России

К 2009 г. предполагается 100%-й рост КМБ-БАНКа, входящего в состав крупнейшей итальянской банковской группы "Интеза Санпаоло". У дочерних банков, включая КМБ-БАНК, сохранятся названия, но они будут представлены в едином стиле и цвете группы.

Приоритетными направлениями деятельности банка станет развитие розницы и обслуживание корпоративных клиентов. Стратегия дальнейшего развития банковской группы, в том числе в России и Китае, будет основываться на сохранении тенденций стабильного роста банка "Интеза Санпаоло" в ближайшие 5 лет. Сегодня "Интеза Санпаоло" занимает третье место в Европе и восьмое в мире по показателю рыночной капитализации - 67,4 млрд евро.