Далькомбанк стал "системным" на 98,6%

В последний день января АФК "Система" фактически завершила операцию по поглощению Далькомбанка и после выкупа пакетов акций у братьев ШЛЯХОВЫХ довела свою долю в хабаровского банке до 98,646501%.

Президент Далькомбанка Андрей Шляховой и его брат Олег Шляховой перед последней сделкой суммарно владели 46,6% акций (18,732854% принадлежало Андрею и 27,919531% Олегу, - Прим. авт.), что могло принести им почти 2,5 млрд руб.

Напомним, что Далькомбанк 9 ноября 2007 года получил обязательное предложение о выкупе акций от АФК "Система". Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг составляет 7,40 руб. за одну акцию номиналом 1 руб.

Приобретение акций Далькомбанка осуществляется в рамках развития банковской группы АФК "Система", в которую входят Московский банк реконструкции и развития (МБРР) и East-West United Bank.