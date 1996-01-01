Розничный рассвет

Как сообщает пресс-служба банка, за 2007 года валюта баланса Хабаровского филиала Альфа-банка выросла в 1,7 раза до 5,3 млрд руб., аналогичный показатель Дальневосточного филиала упал до 2,9 млрд руб. с 3,8. А Сахалинского - увеличился на $3,6 млн, до $33,6 млн.

Снижение во Владивостоке объясняется просто - один из крупных клиентов банка был переведен на обслуживание в Хабаровск. В том числе и поэтому кредитный портфель Хабаровского филиала за 2007 год увеличился в 1,4 раза, до 3,9 млрд руб. (без учета кредитов, выданных частным лицам), а Дальневосточного - сократился до 1,5 млрд руб. с 1,9.

Но главным событием прошлого года для Альфа-Банка на Дальнем Востоке стал запуск розничного бизнеса. В апреле открылся первый кредитно-кассовый офис банка в Хабаровске, в июле - в Южно-Сахалинске, в августе - во Владивостоке. При этом за год Хабаровский филиал банка выдал потребительских кредитов (в точках розничных продаж) на сумму в 114,3 млн руб., автокредитов - на сумму 37 млн руб., а ипотечных - на сумму более 36 млн руб. (в августе банк открыл Центр ипотечного кредитования в Хабаровске). Показатели Дальневосточного филиала еще лучше - более 14 тыс. потребительских кредитов (в точках розничной торговли) на общую сумму 185,2 млн руб., и, по оценкам экспертов, примерно в три раза больше, чем в Хабаровске, автокредитов.

За 2007 год остатки на счетах физических лиц, доверивших своих свободные средства Альфа-Банку в Хабаровске, выросли в 2,25 раза до 270 млн руб. А на 1 января 2008 года банком было заключено 57 зарплатных проектов с работающими в Хабаровске предприятиями. Жители Владивостока разместили на счетах в Дальневосточном филиале банка 482 млн рублей (рост по сравнению с началом 2007 года в 1,2 раза). Хотя на 1 января 2008 года банком было заключено всего 18 зарплатных проектов с приморскими компаниями. По итогам 2007 года остатки на счетах физических лиц в Сахалинском филиале составили около $20 млн. А на начало 2008 года число зарплатных проектов в Южно-Сахалинске приблизилось к 50.

В настоящий момент, по данным пресс-службы банка, терминалы Альфа-Банка для приема банковских карт международных платежных систем установлены в 40 торгово-сервисных точках Хабаровского края, 57 - Южно-Сахалинска и 100 - Приморского края.