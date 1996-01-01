Без охраны в банк не пустят

МВД России предлагает запретить банкам выдавать наличными суммы более 1 миллиона рублей лицам, которые явились за деньгами без охраны, сообщил замглавы министерства Евгений ШКОЛОВ.

Причиной столь жесткого подхода, по его словам, являются участившиеся разбойные нападения на людей, перевозящих деньги, сообщило радио "Маяк".