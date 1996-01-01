Финансовая турбулентность

Как долго продолжится шторм на финансовом рынке России и есть ли необходимость приземляться на запасном фондовом "аэродроме", мы поинтересовались у экспертов ДДГ "ЗР".

Вопрос о последствиях ипотечного кризиса в США до сих пор остается открытым. Они еще не получили адекватной оценки как стоимостной, которая еще вполне может отразиться на мировых рынках, так и моральной. Проще говоря, нельзя давать деньги на веру, им нет возврата. Но это скорее урок отечественным банкам, а фондовому рынку за что? Никто не подвергает сомнению мысль о зависимости российского фондового рынка от американского, однако с 1999 г. американский фондовый индекс топчется на месте, а российский показал рост в более чем в 30 раз. Что окажется сильнее: рыночная психология или явные тенденции роста нашего рынка, покажет время.

По словам Евгения БОНДАРЕНКО, начальника отдела активных и пассивных операций филиала "Дальневосточный" ОАО "Альфа-банк", весь 2008 г. обещает быть волатильным, так как еще не полностью ясны последствия ипотечного кризиса в США и до конца не понятно, кто еще понесет убытки от кризиса. Урон же получили все страны, начиная с США и заканчивая Китаем, Японией, Австралией и нами... Могут появиться новые неприятные сюрпризы!

Досье Волатильность (изменчивость, англ. volatility) - это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Анна ЛЮКАНОВА, аналитик Группы компаний "АЛОР" (Москва), поясняет: "Высокая волатильность рынка акций, которую мы наблюдали в середине января, постепенно уменьшается. Таких диапазонов колебаний цен, позволяющих в течение дня зарабатывать огромные суммы или терять их, российский фондовый рынок может не увидеть ещё долго". В то же время эксперт замечает, что участники рынка крайне импульсивно реагируют на любую информацию из-за рубежа, причем, даже на ту, которую еще месяц-два назад оставляли без внимания.

Взлеты и падения российскому рынку уже не внове. Однако обозначить определенный срок - когда же российский рынок акций сможет оправиться от падения и вернуться к своим историческим максимумам - сложно.

Евгений Бондаренко не исключает повышения рейтинга осенью 2008г., период, когда президентские выборы и летние каникулы будут позади. Анна Люканова также считает, что однозначно на этот вопрос ответить нельзя.

Наталья ВОЙЧУК, директор представительства в г. Владивосток УК "Тройка Диалог" считает, что сегодняшняя ситуации в России значительно отличается от событий 10-летней давности. В 90-х гг. основными игроками на российском рынке были иностранные инвесторы, которые в панике покидали рынок. Сейчас основу отечественного рынка составляют российские инвесторы, рынок стал более зрелый и диверсифицированный. Повторение сценария 1998 года в сегодняшней России невозможно.

По словам Ивана НАГИБИНА, генерального директора ООО "Финам-Владивосток", на текущий момент российский рынок акций существенно недооценен по сравнению с другими развивающимися рынками. Если в 2004-2006 году мы росли синхронно, то в 2006 году в Китае и отчасти в Бразилии и Индии начал надуваться спекулятивный пузырь. Поэтому сейчас именно эти рынки находятся в наиболее уязвимом положении, тем более что для них спрос со стороны США более важен, а внутренний рынок менее емок, чем в России.

Как отмечает Евгений Бондаренко, деньги россиян остаются на родном рынке. Только за неделю с 21 по 25 января инвесторы вложили в ПИФы 3 млрд. руб.(www.businessfm.ru). Из России уходят деньги в основном западных инвесторов (нерезидентов) в казначейские облигации США (как наименее рискованный актив).

Как правило, существенное падение котировок акций многих компаний связывают с неоправданным перегревом на фондовом рынке. Но после резкого обвала в январе 2008 г., таких отраслей уже нет. Цены остыли, а точнее достигли "комнатной" фондовой температуры. По мнению Анны Люкановой, если оправдаются прогнозы, что к концу года даже стратегия "купи и держи" принесет хорошие результаты.

По индексу РТС существует масса прогнозов аналитиков - от 2400 до 3000. Иван Нагибин полагает, что краткосрочного отката исключать нельзя, хотя на уровне 1900 пунктов рынок показал долгосрочную поддержку. Консервативный прогноз предлагает индекс РТС на уровне 2600 пунктов, позитивный - на уровне 3100 пунктов.

"Не исключаю, - акцентирует наше внимание Евгений Бондаренко, - что по итогам 2008 г. индекс останется на уровне 2007 г. (2300 пунктов) или упадет до 2000 пунктов. Падение ниже 1650 пунктов маловероятно, с денежной ликвидностью в России все нормально".

Инвестиции в золото (акции золотодобывающих компаний) могут стать своего рода защитным активом, но не более чем сохранением денежных средств, т. к. потенциал роста золота почти исчерпал себя и выше $ 1000 за унцию вероятно, не вырастет.

В настоящий момент нельзя выделить наиболее стабильные акции. Среди самых перспективных - отрасли, связанные с инфраструктурой: строительство дорог, недвижимости, а также бумаги транспортных компаний. Определённой "тихой гаванью" могут стать и акции "второго эшелона", перспективными среди которых являются акции компаний угольной промышленности и предприятий, производящих удобрения.