Российская экономика - седьмая в мире

Согласно данным Министерства финансов, российская экономика в 2007 году вышла на седьмое место в мире по размеру ВВП. В частности, рост ВВП России в 2007 году, по последним оценкам, составил 7,8% против 7,4% в 2006 году. Такие результаты позволяют говорить о том, что в ближайшие три года экономика России будет расти темпами 6,5-7% в год, сообщила правительственная пресс-служба.