В Приморье положено начало кредитованию сельхозкооперативов

Кредитный кооператив "Первый Приморский" получил льготный кредит в Россельхозбанке на 1,7 млн руб. Это первый кредит, оформленный кооператорами в Приморье с начала реализации нацпроекта.

Полученные средства предполагается направить на закупку сельскохозяйственной техники, оборудования и на реконструкцию животноводческих помещений. "Первый Приморский" был сформирован в Арсеньеве летом 2006 г., всего же за время действия нацпроекта "Развитие АПК" в крае появилось 6 кредитных кооперативов. До сих пор ни одной из этих организаций не удавалось оформить кредит в банке по льготной схеме, прописанной в нацпроекте. Главная причина, - отсутствие необходимой залоговой базы и жесткие требования со стороны банка. Теперь прецедент создан и можно надеяться, что другие участники кооперативного движения вскоре тоже смогут воспользоваться кредитом с субсидированной процентной ставкой.