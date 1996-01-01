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Граждане отказываются копить
Как быстро мы распрощались с привычкой складывать лишние деньги в кубышку! Вынув деньги из-под "матрасов", граждане в большинстве своем не относят их в банки и не вкладывают в ПИФы, а все больше тратят. В 2007 году темпы прироста депозитов сократились, констатировали в Центробанке.
По предварительной оценке Банка России, в прошлом году население положило в банки около 1 триллиона 330 миллиардов рублей, передают "Известия", доведя объем средств на банковских депозитах до 5 триллионов 122 миллиардов рублей. Конечно, такие показатели не могут не радовать, но есть одно маленькое "но".
В 2007 году прирост вкладов составил 35%, а в 2006-м - 37,7%. И это учитывая тот факт, что в позапрошлом году частично средства населения "оттянул" на себя фондовый рынок (тот год оказался очень удачным для всех без исключения инвесторов). В 2007-м такого перетока не было, а прирост вкладов все равно замедлился.
Явление удивительное. Конечно, ничего катастрофического в таком положении вещей нет, но и легкомысленно относиться к этой тенденции не стоит. В России норма накоплений людей к ВВП составляет 21% и является одной из самых низких в развитых странах. Для сравнения: в Китае этот показатель - 37%. Именно поэтому, как считают эксперты, их экономика растет более чем на 13% в год, а наша - всего на 7,6%.
Да и из своих доходов на цели накопления мы выделяем явно недостаточно. По предварительной оценке Центробанка, в 2007 году всего четверть своих средств мы отложили. Причин, по которым граждане стали меньше хранить денег на банковских депозитах, по крайней мере, две. Во-первых, в прошлом году из-за неожиданно высокой инфляции все вклады показали отрицательную реальную доходность. Причем минус оказался довольно "жирным". Во-вторых, в прошлом году Россия вышла на лидирующие позиции по потреблению - уже не осталось стран, которым мы дышим в спину. Действительно, зачем хранить деньги, если они обесцениваются на депозитах? К тому же можно занять у того же банка и купить все, что душа пожелает.
Впрочем, плодить свои долги мы стали тоже менее активно. В прошлом году количество выданных банками кредитов выросло на 57% и составило 3 триллиона 242 миллиарда рублей. А в 2006-м темпы прироста займов оценивались в 75%, в 2005-м - и вовсе в 90%. Как поясняют эксперты, с одной стороны, повлияла нехватка денежных ресурсов из-за проблем, которые банки испытывали в конце лета - начале осени прошлого года. С другой стороны, брать кредитов стали меньше из-за того давления, которое различные ведомства оказывали на банки, пытаясь заставить их доводить до потребителя полную информацию об условиях кредитования. Так, в июне 2007-го в силу вступила инструкция ЦБ, в которой он обязал своих подопечных раскрывать эффективную ставку. Кредитные организации весь год находились также под пристальным контролем Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы и даже Генпрокуратуры. Правда, которую банкам пришлось раскрыть своим клиентам, подействовала на них как холодный душ. Узнав, что банку придется реально платить не 17, а 70% по кредиту, многие вообще забыли думать о кредитах.
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