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Восточный экспресс банк наращивает объемы депозитов
Свыше 2 млрд руб. разместили во вклады клиенты Восточного экспресс банка в декабре 2007 г., что на 25% больше привлечений предыдущего месяца. На 1 января 2008 г. остатки по вкладам превысили 10 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. "Повышение интереса к сберегательным проектам банка очевидно. Высокая процентная ставка, обеспечившая лидерство в рейтинге "Лучшие депозитные банки по вкладам в долларах США" по версии РБК и 2-е место в рейтинге "Лучшие депозитные банки за III квартал 2007 г.", за один месяц привела в банк порядка 6 тыс. новых вкладчиков. При этом свыше 10 тыс. вкладчиков продлили существующие договоры вклада", - сообщила ДДГ "ЗР" директор департамента розничного бизнеса Восточного экспресс банка Алла СОЛДАТОВА.
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