В 2008 г. на компенсацию "сгоревших" вкладов выделят 56 млн рублей

Как отмечается в сообщении Министерства финансов России, в 2008-2010 гг. планируется значительно увеличить объем средств, направляемых на компенсационные выплаты по "сгоревшим" вкладам граждан России. Так, в 2008 г. на эти цели запланировано выделить 56 млрд рублей, что на 16,7% больше, чем в 2007 г. В 2009 году планируется выделить 70 млрд руб., в 2010 г. - 85 млрд руб. Это больше, чем было направлено на указанные цели за последние 12 лет.