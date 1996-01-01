Александр Линецкий расстался с акциями Банка "Приморье"

Как стало известно ДДГ "ЗР", на прошлой неделе бывший первый вице-губернатор Александр ЛИНЕЦКИЙ продал принадлежащие ему 3,8124% акций Банка "Приморье" супруге Ольге ЛИНЕЦКОЙ, в результате чего ее доля в банке выросла до 6,25%. Напомним, что супруге губернатора Приморья Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 19,9996% акций Банка "Приморье", Валерию СИНЮХИНУ - 17,798%, компании ANCHOR WORLDWIDE LIMITED - 11,463%, члену совета директоров Банка "Приморье" Александру МАЛЯРЕНКО - 9,6548%, Алексею МАХЛАЙ и Ольге Линецкой - по 6,25%, Ивану БОРИСОВУ - 5,13%, Елене ПЕРЕДРИЙ - 6,2128%.