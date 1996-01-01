Американские банки просят в долг

Крупнейший банк в мире - американский Citigroup - продемонстрировал в IV квартале 2007 г. крупнейший убыток за почти 200-летнюю историю своего существования. Чистый убыток банка в октябре-декабре составил $9,83 млрд, или $1,99 в расчете на акцию, против чистой прибыли в размере $5,1 млрд, или $1,03 на акцию, полученной за аналогичный период 2006 г.

Всего же банку пришлось списать порядка $22 млрд убытков, из которых на долю ипотеки пришлось $18 млрд. Остальные $4 млрд "остались на совести" потребительского кредитования.

Эти потери вынудили банк запустить в действие чрезвычайную программу рекапитализации, которая предусматривает привлечение $9 млрд от государственных структур Китая. Помимо китайских инвесторов руководство Citigroup намерено привлечь финансирование от Кувейта, Сингапура и Саудовской Аравии.

Это уже второй случай за три месяца - в ноябре 2007 г. группа уже обращалась за финансированием к международным инвесторам: за 4,9% своих акций Citigroup получил $7,5 млрд от инвестиционного фонда Объединенных Арабских Эмиратов.