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Недоходная валюта?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Серьезная сдача позиций долларом за последние годы в России породила многочисленные вопросы: а насколько банкам необходимы обменные пункты, пора их закрывать или надо переориентировать на другую валюту?

Сегодня в Приморье наблюдается тенденция к открытию новых банковских офисов и в них присутствуют обменные пункты. Ликвидировать "обменники" как класс никто не собирается. К примеру, Дальневосточный банк, Сбербанк, МДМ-банк, банк "Меркурий" и другие планируют расширение своей филиальной сети в крае, и обменные операции как услуга там будет обязательно присутствовать.

МДМ-банк планирует установку стационарных банковских киосков (БКС) с функцией обмена валюты в супермаркетах торговой сети Red Мart. Подобные киоски уже расположены в городе, они настроены на приобретение валюты у клиента.

По словам Дмитрия ВАСИЛЕНКО, и.о. начальника Управления денежных ресурсов ОАО "Дальневосточный банк", закрывать обменные пункты только из-за снижения курса доллара банки не будут. Данная услуга будет востребована всегда. На валютном рынке, кроме доллара, существуют другие валюты, к которым будет проявляться интерес клиентов.

С точки зрения Марии ГОРОХОВОЙ, начальника отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк", поскольку любой банк получает доход от продажи-покупки валюты исходя из курсовой разницы, принципиального значения, падает курс или растет, не имеет. Специалисты банка полагают, что в ближайшее время список валют, на которые ориентируются клиенты, а потому и банки, останется прежним. Это обусловлено структурой экономики региона, особенностями его географического положения, что и формирует основные валютные предпочтения.

Как рассказали ДДГ "ЗР" специалисты Восточного экспресс банка, сеть банка достаточно широка, чтобы обеспечить "шаговую" доступность для человека, быть "в нужном месте в нужное время". Поэтому необходимости в создании дополнительных подразделений для оказания отдельной услуги нет. Банк может позволить себе производить валютообменные операции в своих отделениях. Другие же кредитные организации вполне могут закрыть офисы, предназначенные лишь для обмена валют, но не по причине падения курса доллара. Вопрос состоит в рентабельности самой услуги.

Учитывая тот факт, что экономика России по-прежнему достаточно "долларизирована", интерес к доллару будет сохраняться. Дмитрий Василенко отмечает, что на сегодняшний день интерес клиентов, как и всегда, остается высоким к доллару и евро, также увеличивается спрос на китайский юань. Денежную единицу сопредельного государства клиенты начинают использовать не только как валюту, которую берут собой в поездку в Китай, но и как средство инвестирования и хранения своих накоплений. В целом же Дальневосточный банк работает с четырьмя валютами: это доллар, евро, иена и юань.

За последние несколько месяцев в банке "Меркурий" заметили активный спрос на юани. С сентября медленно, но очень устойчиво растет спрос на евро. В начале января 2008 г. была очень ощутима тенденция к покупке крупных сумм в долларах США, связанная, судя по всему, со слухами о грядущем кризисе, причем спрос на валюту превышал предложение. Интересный факт - за последние несколько дней операций по обратной продаже долларов не происходило. По неофициальной информации, из-за все более возрастающего спроса на единую европейскую денежную единицу в обменных пунктах Владивостока евро практически нет.

В Восточном экспресс банке также в последнее время был отмечен особый интерес к евро и юаню. В Хабаровском крае спрос более ровный - одинаково популярны все валюты.

По мнению специалистов Примтеркомбанка, в среднесрочной перспективе юань не может стать более востребованным чем доллар, в первую очередь потому, что Китай еще не достиг статуса лидера мировой экономики. Банк работает с традиционным списком востребованных валют и на основе анализа конъюнктуры рынка менять их не считает нужным.

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