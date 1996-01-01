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Алексей Кудрин: Россия устоит и другим поможет
Золотовалютные резервы РФ и других развивающихся стран (таких как Китай и Сингапур) помогут мировой экономике пережить нынешний финансовый кризис. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр финансов России Алексей КУДРИН на экономическом форуме, прошедшем в швейцарском Давосе, сообщают информагентства.
По его словам, российская экономика стала более зависимой от мировых тенденций и не избежит последствий кризиса. Однако А. Кудрин уточнил, что у РФ есть хорошая система защиты, удар по ней будет менее значительным, чем по ведущим мировым экономикам. Во многом эта стабильность и устойчивость была достигнута в последние годы, когда России удалось накопить большие запасы валюты и золота (ныне третьи по величине в мире).
А. Кудрин также сообщил, что он уже успел провести в Давосе ряд переговоров с главами компаний, имеющих многомиллионные проекты в России. По его словам, они рассматривают Россию как стабильный регион и не намерены отказываться от запланированных ранее инвестиций, несмотря на мировой кризис, передает Associated Press.
Напомним, что кризис высокорисковой ипотеки категории subprime, разразившийся в конце лета 2007г. в США, ударил по ведущим американским банкам, которые вынуждены были списать активы стоимостью в миллиарды долларов.
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