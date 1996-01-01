Россияне считают, что за "фондовые" потери должно отвечать... государство

Результаты социологического исследования, организованного фондовой биржей ММВБ и фондом "Общественное мнение", показывают, что россияне пока плохо знают, что такое акции и "с чем их едят", сообщает "Прайм-ТАСС".

Так, например, 33% россиян считают, что акции можно приобрести непосредственно на предприятии-эмитенте. При этом купить акции в банке считают возможным 16% россиян, на бирже - 12%, в брокерской компании - 7%, в инвестиционной компании - 5%, в управляющей компании - 4%. Кроме того, многие респонденты уверены, что обычный человек просто не может купить акции, потому что они слишком дороги или распределяются "между своими". Многие всерьез полагают, что акции "Газпрома" или РАО "ЕЭС России" не продаются на рынке.

Также исследователи выяснили, что 47% опрошенных осознают, что ответственность за риски, связанные с вложением в ценные бумаги, лежит на вкладчиках, и возмещать убытки акционерам никто не обязан. Однако, 37% респондентов высказали мнение, что возмещать убытки акционерам в ситуациях, когда стоимость акций резко падает, обязано государство.