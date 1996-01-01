Мировые рынки упали, чтобы подняться... и снова упасть

Что бы там ни говорили о панике на биржах и "исходе" инвесторов, Россия оказалась далеко не в полной мере втянутой в мировой финансовый кризис. Пресловутая "недоприватизированность" нашей экономики, на которую так сетуют либералы и монетаристы, занимающие весьма высокие посты, сыграла свою важную стабилизирующую роль.

Самым отчетливым показателем того, что в России всё спокойно, точнее почти всё, служит ситуация в банковском секторе. Только сегодня банки стали слегка повышать ставки кредитования на межбанковском рынке, хотя, когда фондовые рынки "буквально трясет", многие инвесторы предпочитают уходить "просто в деньги". Да, этот эффект отмечался, особенно в долларах, что, кстати, и помогло спекулянтам сыграть накануне в пользу американской валюты.

Но сами-то деньги, точнее, разного рода кредитные ресурсы при этом отнюдь не подорожали. Более того, при сложившейся ситуации, реальный сектор российской экономики уже сейчас вправе рассчитывать на снижение явно завышенных кредитных ставок. Мало того, что реальный сектор - надежный якорь на случай таких потрясений, как сейчас. Сегодня промышленный кредит сулит больше выгоды, чем биржевые спекуляции или потребительское кредитование. Так, число заказов на готовую продукцию российских предприятий внутри России растет темпами, которые заметно опережают темпы роста экономики. Это явный признак того, что стремительно выросшие в 2007 г. инвестиции нашли достойных адресатов и идут уже не только на пополнение "портфелей" и тривиальное возведение многомиллионных особняков.

И все же жить в отрыве от рынка акций экономика в целом долго не сможет, фондовый рынок - один из главных источников инвестиций. "Биржевые качели" могут ударить и ударить очень больно, оставив экономику без "крови", то есть денег. Потому-то взлеты и падения в РТС и на ММВБ так беспокоят. Именно с оттенком беспокойства говорят эксперты о событиях вторника, 22 января, когда российский рынок сначала буквально обрушился на 6-7 процентов за три часа торгов, затем приподнялся на новости о снижении учетной ставки в США, но к вечеру снова упал - на 2 и более процента.

При этом аналитик ИК "Файнешнл Бридж" Алексей СЕРОВ отметил откровенно панический характер меры, предпринятой Федеральной резервной системой (ФРС) США, но признал, что свою роль она все же сыграла, сбив панику на биржах. Эксперт ИК "Инфо-Аналитика" Борис ДМИТРИЕВ, напомнив, что в последний раз индексы РТС и ММВБ снижались так резко в мае 2006 года, отметил, что сейчас падение также отмечалось фактически с максимальных высот. Не потому ли и носило оно столь болезненный характер? Эксперт обратил внимание на то, что откровенная перекупленность российских акций очень быстро сменилась явной перепроданностью, что и стало причиной той легкости, с которой рынок стал подниматься в середине торгов во вторник, 22 января, и поднимался в первой половине дня в среду, 23 января.

В свою очередь, аналитик ГК "Алор" Анна ЛЮКАНОВА считает, что эффект от снижения ставки будет краткосрочным, позитивным. Сама по себе эта мера не спасет мировые рынки и, в частности, рынок российский от новой волны падения, в результате которой индекс РТС может упасть до 1800 пунктов.

Та оперативность, с которой было проведено снижение во вторник, для многих игроков является подтверждением факта возможной рецессии американской экономики и может вызвать новые опасения и продажи со стороны инвесторов.