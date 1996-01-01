Moody's изменило прогноз рейтинга Восточного экспресс банка на позитивный

15 января рейтинговое агентство Moody's Investor Services изменило прогноз по депозитному рейтингу Восточного экспресс банка в местной и иностранной валюте B3/Not Prime со стабильного на позитивный. Рейтинг финансовой устойчивости банка (Е+) сохранил стабильный прогноз. По национальной шкале долгосрочный рейтинг Банка - Ваа2.ru.

Как сообщила пресс-служба банка, согласно мнению Moody's, изменение прогноза по рейтингу ОАО КБ "Восточный" на позитивный отражает укрепление позиции банка в домашнем регионе (Дальний Восток и Восточная Сибирь), где он в настоящее время является вторым по развитости сети и по величине кредитного портфеля.