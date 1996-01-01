Кредитные брокеры Приморья объединились в Лигу

Во Владивостоке состоялась презентация некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья". Учредителями "Лиги" выступили 12 брокерских компаний.

"Как показывает практика, сегодня кредитный брокер все чаще становится непременным участником связки: "банк-заемщик", "лизинговая компания-заемщик" или "кредитный кооператив-заемщик". По некоторым оценкам, с участием брокеров в Приморье заключается порядка 5% сделок на рынке потребительского кредитования. Если приморский брокеридж будет развиваться в таком темпе и дальше, то в 2009-2010 гг. эта цифра вырастет до 30%", - отметил Александр ИВАШКИН, председатель некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья".

Приморская "Лига" - первое и единственное объединение подобного рода на Дальнем Востоке и второе в России. Аналогичная структура уже работает в Самаре. По мнению Марины ШЕМИЛИНОЙ, председателя общественного Совета предпринимателей Приморья, это объединение поспособствует укреплению сектора брокерских услуг в крае, поскольку участники партнерства выработают единые стандарты качества работы брокера. Это поможет вытеснить с рынка мошенников или "черных брокеров".

"По нашему замыслу следующим шагом по развитию кредитного брокериджа в Приморье должно стать введение добровольной сертификации кредитно-брокерских фирм с дальнейшей аккредитацией ее членов при банках-партнерах", - сказал Ивашкин.

Всего в крае, по данным Лиги кредитных брокеров, работает порядка 70 брокерских компаний и индивидуальных предпринимателей-брокеров, в том числе 50 во Владивостоке.