Особенности банковского ритейла

Самыми востребованными услугами кредитных учреждений у населения по-прежнему остаются кредиты и вклады - то основное, на что делают ставку розничные банки.

Кредиты подорожают

Мировой финансовый кризис стал проверкой на прочность для банковской системы страны, и в частности, конечно, для региональных банков. Перед всеми встал один и тот же вопрос - вопрос займа денежных средств на международном рынке. Меньше всего проблем у тех, кто входит в международную финансовую группу, например Национальный Банк ТРАСТ, либо имеет хорошие связи за рубежом. Остальным приходится думать, как привлекать, зарабатывать или экономить средства здесь, в России. Именно в связи с этим некоторые банки приостановили работу кредитных продуктов в конце года для пересмотра условий и процентных ставок. И наверняка это будет удорожание.

Местные банкиры отмечают рост благосостояния населения и повышение финансовой грамотности граждан, а то, что большое количество людей уже имеют опыт по получению кредита и его погашению, позволит банкам и дальше с успехом продвигать кредитные продукты, несмотря на удорожание кредитов. Клиенты банков, а это могут быть представители разных слоев населения, от людей с низким уровнем дохода до владельцев собственного бизнеса, все-таки прекрасно понимают, что взять кредит экономически более целесообразно. Пока человек с небольшими доходами будет копить деньги на крупную покупку - цены будут расти, а инфляция подтачивать накопления. Бизнесмен же не хочет отвлекать единовременно большую сумму из оборотных средств. По оценкам, очень привлекательными для клиентов стали нецелевые кредиты.

"Спрос на кредитные услуги сохраняется на высоком уровне. В течение всего года наблюдался постоянный спрос населения к потребительским кредитам нашего банка, а в конце года традиционно произошел всплеск активности клиентов по всем направлениям розничного кредитования", - заметил Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник управления розничного кредитования ОАО "Дальневосточный банк".

Популярнейшей в 2007 г. была покупка товаров в кредит. В любом более-менее крупном торговом центре постоянно находились кредитные эксперты, которые тут же могли оформить заявку и в течение часа, а то и быстрее вынести решение и выдать деньги или товар. "Но в последнее время банки начали активно сворачивать кредитование в торговых точках, уж очень высоки риски", - заметил директор Владивостокского филиала "Мунициaльный Кaмчaтпpофитбaнк" (ЗАО) Сергей ДEВЯTНИКOВ.

Это неудивительно. Невозвраты по таким кредитам колоссальные, по некоторым оценкам, до 50%. И даже высокая процентная ставка по скоринговым программам, "налог на добропорядочных плательщиков", себя не оправдывает. Банки начинают уходить из магазинов, а в освободившуюся нишу приходят магазины с собственными программами. Продавец, даже если будет давать беспроцентную рассрочку, все равно выиграет на ускорении товарного оборота, а банку еще и заработать при этом надо, у него ресурсы, как правило, платные и не очень дешевые.

Чем привлекут вклады

Что касается банковских вкладов, то тут две точки зрения.

На сегодняшний день вклады являются вторым по популярности у населения банковским продуктом после кредитов. "И интерес к ним продолжает расти", - замечает специалист Росбанка. Согласно докладу Федеральной службы государственной статистики, вклады физических лиц в российских банках за первое полугодие 2007 г. возросли на 14,6%. По словам экспертов, такое доверие вкладчиков вызвано относительно стабильной экономической ситуацией в России, а также мартовским решением Агентства по страхованию вкладов об увеличении максимальной суммы возмещения по вкладам со 190 до 400 тыс. руб.

"Кроме того, к депозитам стоит присмотреться еще по одной причине. Сейчас российские банки столкнулись с проблемой займа денежных средств на фондовых рынках. Из-за кризиса ликвидности в США деньги на международном финансовом рынке стали стоить дорого. Поэтому наши банки начали уделять вкладчикам еще больше внимания, постепенно повышая депозитные ставки. Если так пойдет и дальше, то, положив свои деньги на депозит, возможно, вкладчикам удастся спасти собственные средства от инфляции", - продолжает представитель Росбанка.

"В 2007 г. спрос на депозиты нашего банка продолжал расти. Увеличились как количество, так и сумма вкладов граждан. Пик активности вкладчиков пришелся на конец года, объем срочных вкладов частных лиц увеличился почти в 2 раза относительно начала 2007 г.", - отметили в Дальневосточном банке.

Вторая точка зрения говорит о снижении интереса населения к депозитам в 2007 г. Доходность по вкладам едва ли может заинтересовать высокими процентными ставками. Население стало больше тратить, вкладывать в иные доходные активы, практически общедоступен рынок ценных бумаг, предлагающий более высокую доходность. Многие сейчас сами напрямую, сидя дома перед компьютером с выделенной линией доступа в сеть Интернет, через интернет-трейдинг имеют возможность зарабатывать деньги на фондовом ранке. Если не так, то с помощью классического трейдинга с использованием брокера. Кроме того, в 2007 г. прошел ряд громких IPO банков, активно работающих с населением, и достаточно много средств граждане предпочли вложить в акции, изымая их с банковских вкладов.