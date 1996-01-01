Региональным страховщикам вряд ли удастся остаться независимыми надолго

Ушедший 2007 г. приморские страховщики склонны считать более-менее спокойным по сравнению с предыдущими годами. При этом однозначную оценку "хороший" или "плохой" никто давать не берется. Самой верной, пожалуй, будет оценка директора одной приморской компании: "2007 год был разным".

Официальных цифр по итогам года пока нет, но уже можно говорить о том, чем запомнится год уходящий. Во-первых, практически все дальневосточные страховщики успешно прошли испытание 1 июля этого года. "Рынок покинули единицы, которые в любом случае ушли бы, даже не будь этих требований", - прокомментировали в Инспекции Федерального страхового надзора по ДФО.

Остались шестидесятники

Напомним, что к этой дате уставный капитал компаний, занимающихся страхованием жизни, должен составлять не менее 60 млн руб., иными видами страхования - не менее 30 млн руб., а уставный капитал перестраховщика - не менее 120 млн руб.

"Это значит, что дальневосточные и приморские компании нацелены на работу, если сумели организовать увеличение уставных капиталов", - делает вывод Людмила ЕРОХИНА, генеральный директор Тихоокеанской страховой компании, член совета дальневосточного союза страховщиков.

Но на рынке сохраняется тенденция усиления позиций московских страховщиков и поглощения московских страховых компаний иностранными.

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры", считает, что 2007 г. был все-таки непростым: "Жесткие законодательные и нормативные требования ставят в неравное положение региональных и московских страховщиков. Это порождает значительное ужесточение конкуренции на рынке. Нельзя не замечать также роста административных и отраслевых механизмов поглощения рынка".

"Особенно это заметно в банковском страховании. Несмотря на действия Федеральной Антимонопольной службы, банки не прекращают политику навязывания заемщикам "своих" страховых компаний", - вторит ему директор филиала компании "Дальлесстрах" во Владивостоке Павел ЩЕРБАКОВ.

"В этом году страховщики активно начали работать с автоКАСКО. Вслед за активной пропагандой ОСАГО, потом имущественного страхования, в этом году особое внимание уделялось именно страхованию авто. Кредиты теперь стали доступнее, а при покупке авто в кредит большинство банков требует полис АвтоКАСКО", - заметил андеррайтер методологического центра СК "Дальстар" Юрий ОРЛОВ.

Смена правил

Не особо порадовали страховщиков в ушедшем году законодательные изменения. "Крайне негативным" назвал представитель брокерского сектора страхования Приморского края принятие Федерального закона "О саморегулируемых организациях". "Данный закон просто противоречит принципам добросовестной конкуренции и профессионализма в страховании", - считает директор одной из страховых компаний Приморского края.

Этот закон вызвал негативную оценку потому, что допускает наличие профессиональных объединений, вступление в которые обязательно для компаний этой отрасли. Не мудрено, что страховщики считают, что "ноги" этого закона растут из недавнего желания Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) объединить в своих рядах все компании без исключения и наделить ВСС функциями, аналогичными функциям ФССН.

Кроме того, в инициативе ВСС звучали предложения разрешить страховым агентам работать только с одной компанией. Сейчас же рынок страховых посредников развивается именно в агентском направлении. Брокерское пока заблокировано налоговыми преградами. По нынешнему положению вещей брокер не может принять взнос от своего клиента и размещать его на рынке, потому что с этого платежа должен уплачивать НДС.

Ну и, конечно, конец года ознаменовался принятием ряда поправок к закону об ОСАГО. Теперь с 1 декабря 2008 г. при двух участниках ДТП и причинении вреда исключительно имуществу для получения выплат в пределах 25 тыс. руб. вызывать ГИБДД не требуется. И требование о выплате можно предъявить страховщику, у которого потерпевший купил полис ОСАГО.

"Можно предположить, что после вступления в силу этих поправок увеличится число мошенников. А после года работы с этими поправками стоимость полиса ОСАГО скорее всего будет увеличена", - заметил Юрий Орлов.

Укрупнимся?

В прошлом году одной их самых обсуждаемых проблем среди дальневосточных страховщиков было вступление России в ВТО. Говорили, что региональным компаниям в связи с этим нужно готовиться к вливанию в более крупного игрока. По мнению страховщиков, проблема остается актуальной и сегодня.

"Уже не столь важен сам процесс вступления в ВТО, сколько сформировавшийся на рынке процесс поглощения крупными компаниями мелких, общая глобализация и интегрирование. Эта проблема касается не только региональных страховщиков, но и крупных московских. Трудно однозначно сказать, хорошо это или плохо. Это реалии. Единственное, очень бы хотелось, чтобы решение, кому оставаться на рынке, а кому уйти, принимали страхователь, рынок, а не искусственно привнесенные законы и лобби", - отмечает Сергей Бирюков.

Но и с этой проблемой пока можно справляться. Наиболее выигрышной стратегией для региональных игроков, считают страховщики, является работа "вглубь", завоевание местного рынка, гибкость, а также упор на качество обслуживания и оперативность - то, чем филиалы похвастаться, увы, зачастую не могут. "Одним из вариантов является вступление регионального страховщика в крупный финансовый холдинг, что позволит сохранить название, остаться в определенной мере независимым, а также это даст серьезные финансовые гарантии страхователям, и помимо всего страховщик сможет расширить перечень услуг, которые предоставляют предприятия, входящие в такой холдинг", - заметил Юрий Орлов.

Нельзя все-таки забывать, что в Приморье достаточно сильные позиции имеют региональные страховщики, которые успешно конкурируют на своей территории с московскими компаниями. В этом плане Приморский край впереди всего Дальнего Востока. Из 39 страховщиков, зарегистрированных в регионах ДВ, 15 работают именно здесь.

"Думаю, региональным компаниям останется свое поле деятельности. Маловероятно, что западные страховщики с радостью кинутся страховать автотранспорт и ОСАГО. Иностранцы постараются занять позиции в тех видах страхования, где у российских страховщиков пока мало опыта, прежде всего это страхование жизни, затем страхование строительно-монтажных рисков, банковское страхование - в общем, там, где нужны хорошие страховые программы, минимальны издержки страховщика и максимальная маржа. Те виды страхования, где нужна развитая сеть обслуживания (ДМС, ОСАГО, автоКАСКО), в первое время им будут неинтересны", - говорит Павел Щербаков.

Но все-таки некоторые специалисты убеждены - на продолжительное время региональным страховщикам остаться независимыми не удастся, поскольку крупные страховые игроки (как московские, так и иностранные) все равно могут предложить более низкий тариф и более выгодные условия. Вопрос только во времени и законодательной базе. А пока наиболее активно стоит работать на рынке физических лиц, так сказать, "нести страхование в массы". Либо - превратиться в посредника - агента или брокера - между региональными клиентами и крупными страховщиками, которые будут править бал. В этом случае поле деятельности, в принципе, останется тем же. Именно по такому пути решила пойти одна приморская компания, когда ее руководство сочло бесперспективным любой рост на уровне региона в условиях глобализации бизнеса.

Тем же, кто не хочет бороться за свою самостоятельность и хочет выгоднее продать свой бизнес, остается одно - искать достойного покупателя и поддерживать инвестиционную привлекательность. Этот вариант тоже нельзя назвать однозначно негативным. "В случае, если слияние и поглощение происходит не враждебно, этот процесс нельзя назвать плохим, - считает Людмила Ерохина. - В этом случае в региональную компанию придут новые технологии, продукты, инвестиции, зарубежные связи и т.д. Есть примеры, когда меняется собственник, а лицо компании остается. Самый близкий пример - "Находка РЕ". Собственник сменился, а лицо компании сохранилось".