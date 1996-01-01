Инфляция вновь может превысить прогнозы

Согласно прогнозу МЭРТ, цены в январе вырастут на 1,8% против 1,7% в январе 2007 года. Рост инфляции в министерстве объясняют прежде всего подорожанием транспорта и услуг ЖКХ. Эксперты оптимизма чиновников не разделяют. Их прогнозы колеблются от 2 до 2,5%.

Никаких сюрпризов в этом месяце от инфляции эксперты не ждут: традиционный пересмотр цен, увеличение тарифов на услуги естественных монополий и подорожание продовольствия. Как следствие - традиционно высокий для января рост цен. Вчера информационные агентства со ссылкой на источник в МЭРТ передали прогноз инфляции министерства по итогам января - 1,8%. По мнению экономиста ING Bank Татьяны ОРЛОВОЙ, оценка чиновников чересчур оптимистична.

Инфляция, по ее мнению, в январе будет 2%. А по оценке директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря НИКОЛАЕВА - 2,5%. При этом подорожание услуг ЖКХ может дать примерно 1,2 процентного пункта инфляции, около 1 п.п. - повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

На продовольственные и непродовольственные товары придется еще несколько десятых процента, говорит г-н Николаев. Между тем цены на продовольствие в январе продолжают расти. "Еще остался резерв роста, внутренние цены еще не догнали мировые", - замечает экономист инвестиционного банка "Траст" Евгений НАДОРШИН.

В следующие два месяца, по его оценке, инфляция будет примерно по 1,5%. "Но эти оценки весьма скромны, - отмечает он. - 31 января истекает срок моратория на повышение цен на социально значимые продукты питания, и не исключено, что прогнозы на февраль и март будут повышены".

По социально значимым товарам, на которые было принято решение заморозить цены, торговые сети несут убытки, рассказал РБК daily глава "Вимм-Билль-Данна" Давид ЯКОБАШВИЛИ. Поэтому, по его мнению, после снятия моратория цены по этим продуктам будут повышаться, но "не фанатично". Евгений Надоршин полагает, что в преддверии выборов компании не рискнут пойти на повышение цен и могут уже добровольно отложить его на послевыборный период.

Помимо подорожания продуктов питания у чиновников появится еще одна причина для головной боли. В январе, впрочем, как и в течение всего наступившего года, будут быстрее, чем в прошлом, расти цены и на непродовольственные товары. Одним из толчков для их подорожания является повышение цен на телевизионную рекламу. Кроме того, как отмечает Игорь Николаев, в прошлом году очень быстро (около 20%) росли цены производителей.

"Должна произойти балансировка цен. В большей степени они традиционно влияют на непродовольственные товары", - говорит г-н Николаев. Все большую роль в раскручивании инфляции играют и повышенные инфляционные ожидания. Так, результаты исследования Росстата, проведенного в четвертом квартале 2007 года, свидетельствуют о снижении потребительской уверенности населения России. При этом значительного роста цен опасаются 66% опрошенных против 49% в четвертом квартале 2006 года.