Уроки "народного" IPO

Наиболее значимым событием российского финансового рынка в 2007 г. стало проведение IPO крупнейших государственных финансовых структур - ВТБ и Сбербанка России. При этом IPO Внешторгбанка было названо народным, поскольку заявки на покупку акций ВТБ поступили от более чем 131 тыс. частных инвесторов общим объемом $1,6 млрд.

Бумаги ВТБ разместились по 13,6 коп. за штуку, то есть по цене, близкой к максимально заявленной. В то же время с мая по ноябрь 2007 г. стоимость минимального пакета акций, который, как известно, можно было приобрести за 30 тыс. руб., снизилась приблизительно на 3,5 тыс. руб., или на 11,6%. Первые торги в 2008 г. по акциям ВТБ открылись по 12,4 коп., но к вечеру котировки снизились до первоначальных 12,2 коп. На данном уровне акции находятся до сих пор.

Споры о том, что цена размещения ВТБ является завышенной, разгорались нешуточные. Однако сегодняшнее положение вещей несколько изменило ситуацию и предоставило возможность смотреть на будущее "народных" IPO в положительном свете. С целью развеять опасения рядовых инвесторов ДДГ "ЗР" обратилась к аналитикам.

Необходимо отчетливо уяснить, замечает Евгений ЦВЕЛЕВ, заместитель директора ККО в г. Владивосток КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), что при размещении "народных акций" государство стремится выставлять их по максимально рыночной цене. Чтобы в данных ценных бумагах появился потенциал для роста, должно пройти какое-то время, а рост подогревают, как известно, экономические и политические составляющие. Срок инвестирования таких акций должен составлять не менее 3-х лет.

Однако справедливость заявленных первоначально цен все же смущает экспертов. Как рассказал "ЗР" Иван ПОПОВ, директор ЗАО "ИК "Тройка Диалог" (дальневосточный филиал), акции ВТБ размещались на IPO не по самой интересной для инвесторов цене. "С другой стороны, мы полагаем, - замечает Иван Попов, - что долгосрочным инвесторам не стоит переживать из-за временного снижения акций ВТБ. Своими финансовыми показателями за 3-й квартал 2007 г. банк показал устойчивость перед недавним локальным кризисом ликвидности". Следовательно, перспективы акций ВТБ достаточно высоки. Вместе с тем аналитики "Тройки Диалог" по-прежнему считают привлекательными и недооцененными акции Сбербанка, Банка Возрождения и УРСА-банка.

В то же время Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток", полагает, что при IPO цена акций ВТБ была близка к справедливой. Ведь в размещении участвовали не только массовые начинающие инвесторы, но и многие крупные зарубежные игроки. Более того, в первые дни после размещения цены на акции банка пользовались огромным спросом и демонстрировали хороший рост. Кто рассчитывал на быстрые сверхдоходы, те могли продать свои акции сразу. В настоящий момент акции ВТБ прибавили более 4%. Кризис ликвидности на российском финансовом рынке временно преодолен усилиями ЦБ и "вбросом" в финсектор средств проектов развития. Также банки ждут перечисления средств, вырученных от реструктуризации РАО ЕЭС. ВТБ кроме вполне достойных операционных показателей может также рассчитывать на господдержку со стороны ЦБ. Акции вполне способны на волне предвыборного президентского ралли прибавить еще около 10% и выйти в зону выше 13 коп.