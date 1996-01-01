Банк "Кедр" одарил клиента золотым слитком

Коммерческий банк "Кедр" в честь своего 16-летия и в преддверии Нового, 2008 г. провел розыгрыш среди клиентов банка по вкладу "Золотой". Победитель был награжден золотым слитком. В розыгрыше участвовали вкладчики, открывшие вклад с 1 мая 2007 г. По словам Натальи ГУЛЕВСКОЙ, управляющей Владивостокским филиалом ЗАО КБ "Кедр", следующий розыгрыш будет проведен в мае будущего года. Теперь процентная ставка по вкладу "Золотой" в рублях с определенным сроком хранения составит 12%.