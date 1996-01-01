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В хаосе 2008 года выстоит лишь Россия
Колебания курса доллара, рост цен на нефть, инфляция, ипотечный кризис - все эти тенденции нынешнего года, если верить прогнозам аналитиков, в наступающем году усугубятся настолько, что впору будет говорить об обвале мирового масштаба. В ходе экономической катастрофы, которая постигнет практически все страны, на плаву сумеет остаться лишь Россия. Такой удручающий для многих прогноз опубликовали эксперты датского Saxo Bank.
В будущем году, пишут "Известия", они сулят нам подорожание нефти до $175 за баррель, а зерна - вдвое, обвал американского рынка на 25%, а китайского - на все 40%. Причиной этих перемен станет стагнация экономики США из-за ипотечного кризиса, который также приведет к банкротству практически треть крупнейших строительных компаний Штатов.
Поскольку прогноз предусматривает высокие цены на нефть, Россия окажется одной из стран, способных извлечь определенную выгоду из всеобщего экономического хаоса. Правда, в докладе датских финансистов Россия вообще не упоминается, равно как и в прогнозах других иностранных экспертов: к счастью, в последнее время отечественной экономике перестали предрекать апокалиптические перспективы, от которых ее защищает интенсивный рост и стабильный рубль. Но указанные факторы не гарантируют неуязвимость России на случай описываемого аналитиками Saxo Bank кризиса.
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