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"Финам.Ru" посоветовала, куда вкладывать, а куда нет...
Рейтинг инвестиционных ожиданий "Направления роста - 2008", подготовленный информационной группой Finam.ru, показал - большинство частных инвесторов них уверены, что в следующем году вложения на фондовом рынке принесут доход. Наиболее позитивные ожидания связаны с телекоммуникациями и топливно-энергетическим сектором. Аутсайдеры инвестиционных предпочтений - альтернативные виды вложений и автопром.
Исследование на тему "Направления роста - 2008" было осуществлено информационной группой Finam.ru в рамках проекта - "Finam-Рейтинг". Его суть заключается в проведении регулярных опросов посетителей сайта Finam.ru, большинство из которых являются инвесторами, работающими на рынке ценных бумаг, фондовыми аналитиками, управляющими активами. Респондентам предлагалось оценить, смогут ли в следующем году принести доход вложения в различные отрасли экономики.
Общий настрой инвесторов можно охарактеризовать как позитивный. 53,9% из них уверены, что в следующем году их вложения принесут доход, обратной точки зрения придерживаются всего 12,7% участников исследования. В 2007 г. российский фондовый рынок вновь показал свою силу, что отразилось в уменьшении числа пессимистов - в конце 2006 г. их было 13,5%. Впрочем, заметно увеличилась группа неопределившихся - 34,03% по сравнению с 21,9% годом ранее. Лидером инвестиционных ожиданий стали телекоммуникации. 72,28% инвесторов уверены, что в следующем году вложения в этот сегмент окажутся доходными. Не верят в перспективы телекомов всего 6,2% респондентов. Незначительно отстали от лидера газовая отрасль (72,03%) и энергетика (71,52%). При этом стоит отметить, что 36,71% процент респондентов ожидают, что инвестиции в газодобывающие компании обеспечат значительный доход - это самый высокий показатель для всех представленных в рейтинге направлений вложения средств. Одновременно убытков от этого направления ждут всего 5,95% - самый низкий уровень среди всех рассматриваемых отраслей.
Достаточно неплохо воспринимаются инвесторами финансовые услуги (63,04% позитивных ожиданий) и нефтедобыча (60,89%). Кроме того, более половины опрошенных ожидают, что доход принесут вложения в такие сектора, как производство продовольствия (55,7%), металлургия (54,81%), торговля (54,81%), строительство и девелопмент (53,04%), а также химия и нефтехимия (52,03%). Наиболее противоречивое отношение у инвесторов к металлургии, убытков от которой ожидают 14,68% опрошенных. Аутсайдеры рейтинга - различные виды альтернативных инвестиций и машиностроение.
"Как показали результаты рейтинга, инвесторы уверены, что 2008 год станет годом "Газпрома", который практически единолично представляет на российских биржах газовую отрасль. Кроме того, благоприятно воспринимаются сегменты, в которых ожидается развитие приватизационных процессов и рост доходов, - энергетика и телекоммуникации. В целом позитивное настроение инвесторов позволяет рассчитывать на рост в следующем году. Однако они уже не ждут беспрерывного ралли. Вероятно, с этим связано осторожное отношение к паевым фондам, т.к. далеко не каждый управляющий сможет показать хороший доход на неочевидном рынке", - комментирует итоги исследования руководитель проекта "Finam-Рейтинг" Сергей КУДРЯШОВ.
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