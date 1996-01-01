www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

"Финам.Ru" посоветовала, куда вкладывать, а куда нет...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рейтинг инвестиционных ожиданий "Направления роста - 2008", подготовленный информационной группой Finam.ru, показал - большинство частных инвесторов них уверены, что в следующем году вложения на фондовом рынке принесут доход. Наиболее позитивные ожидания связаны с телекоммуникациями и топливно-энергетическим сектором. Аутсайдеры инвестиционных предпочтений - альтернативные виды вложений и автопром.

Исследование на тему "Направления роста - 2008" было осуществлено информационной группой Finam.ru в рамках проекта - "Finam-Рейтинг". Его суть заключается в проведении регулярных опросов посетителей сайта Finam.ru, большинство из которых являются инвесторами, работающими на рынке ценных бумаг, фондовыми аналитиками, управляющими активами. Респондентам предлагалось оценить, смогут ли в следующем году принести доход вложения в различные отрасли экономики.

Общий настрой инвесторов можно охарактеризовать как позитивный. 53,9% из них уверены, что в следующем году их вложения принесут доход, обратной точки зрения придерживаются всего 12,7% участников исследования. В 2007 г. российский фондовый рынок вновь показал свою силу, что отразилось в уменьшении числа пессимистов - в конце 2006 г. их было 13,5%. Впрочем, заметно увеличилась группа неопределившихся - 34,03% по сравнению с 21,9% годом ранее. Лидером инвестиционных ожиданий стали телекоммуникации. 72,28% инвесторов уверены, что в следующем году вложения в этот сегмент окажутся доходными. Не верят в перспективы телекомов всего 6,2% респондентов. Незначительно отстали от лидера газовая отрасль (72,03%) и энергетика (71,52%). При этом стоит отметить, что 36,71% процент респондентов ожидают, что инвестиции в газодобывающие компании обеспечат значительный доход - это самый высокий показатель для всех представленных в рейтинге направлений вложения средств. Одновременно убытков от этого направления ждут всего 5,95% - самый низкий уровень среди всех рассматриваемых отраслей.

Достаточно неплохо воспринимаются инвесторами финансовые услуги (63,04% позитивных ожиданий) и нефтедобыча (60,89%). Кроме того, более половины опрошенных ожидают, что доход принесут вложения в такие сектора, как производство продовольствия (55,7%), металлургия (54,81%), торговля (54,81%), строительство и девелопмент (53,04%), а также химия и нефтехимия (52,03%). Наиболее противоречивое отношение у инвесторов к металлургии, убытков от которой ожидают 14,68% опрошенных. Аутсайдеры рейтинга - различные виды альтернативных инвестиций и машиностроение.

"Как показали результаты рейтинга, инвесторы уверены, что 2008 год станет годом "Газпрома", который практически единолично представляет на российских биржах газовую отрасль. Кроме того, благоприятно воспринимаются сегменты, в которых ожидается развитие приватизационных процессов и рост доходов, - энергетика и телекоммуникации. В целом позитивное настроение инвесторов позволяет рассчитывать на рост в следующем году. Однако они уже не ждут беспрерывного ралли. Вероятно, с этим связано осторожное отношение к паевым фондам, т.к. далеко не каждый управляющий сможет показать хороший доход на неочевидном рынке", - комментирует итоги исследования руководитель проекта "Finam-Рейтинг" Сергей КУДРЯШОВ.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru